Папа рулит: ТОП-3 смешных моментов из ситкома

Ситком "Папа рулит" показывают на телеканале ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15.

По сюжету ситкома "Папа рулит" , мама Настя решает выйти на работу. Здесь ей на помощь приходит муж. Теперь папа "рулит" дома, а именно: заботится о детях, поддерживает чистоту в доме и даже возглавляет родительский комитет.

Каждая серия – это сборник шуток и комичных ситуаций. А отдельные эпизоды заставляют смеяться до боли в животе и сведенных скул. Читайте ТОП-3 смешных моментов.

Ссора с подростком

Похоже, папу к такому не готовили. Главный герой Саша, роль которого исполнил Александр Станкевич, взялся за дело, которое ему точно не по зубам – капризный подросток. Катя (Варвара Кошевая) обиделась на папу за первый сорванный школьный флирт.

Папе в этой ситуации не позавидуешь. Но наблюдать – другое дело. Это действительно смешно.

Ревность, больше ревности

Настя, роль которой исполнила Екатерина Варченко, решила, что Саша вообще ее не ревнует. Но ведь нужно, чтобы в отношениях пары была перчинка, даже после 13 лет брака.

Вместе с подругой Настя разрабатывает план "Ревность".

"Кнут без пряника"

Папа нашел идеальную схему воспитания. Заключается она в том, что детям не разрешается делать ничего, кроме как сидеть тихо и смотреть телевизор, любимый канал папы. Сработала ли эта схема и какие у нее последствия, смотрите в видео.

А больше шуток и смешных бытовых ситуаций ждут телезрителей в премьерных эпизодах "Папа рулит", которые ТЕТ показывает по будням в 19:15.