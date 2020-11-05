Папа рулит: ТОП-3 смешных моментов из ситкома

Эксклюзив 5 ноября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Папа рулит: ТОП-3 смешных моментов из ситкома
Папа рулит: ТОП-3 смешных моментов из ситкома
пресс-служба

Ситком "Папа рулит" показывают на телеканале ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15.

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По сюжету ситкома "Папа рулит", мама Настя решает выйти на работу. Здесь ей на помощь приходит муж. Теперь папа "рулит" дома, а именно: заботится о детях, поддерживает чистоту в доме и даже возглавляет родительский комитет. 

Каждая серия – это сборник шуток и комичных ситуаций. А отдельные эпизоды заставляют смеяться до боли в животе и сведенных скул. Читайте ТОП-3 смешных моментов.

Ссора с подростком

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Похоже, папу к такому не готовили. Главный герой Саша, роль которого исполнил Александр Станкевич, взялся за дело, которое ему точно не по зубам – капризный подросток. Катя (Варвара Кошевая) обиделась на папу за первый сорванный школьный флирт.

Папе в этой ситуации не позавидуешь. Но наблюдать – другое дело. Это действительно смешно.

Ревность, больше ревности

Настя, роль которой исполнила Екатерина Варченко, решила, что Саша вообще ее не ревнует. Но ведь нужно, чтобы в отношениях пары была перчинка, даже после 13 лет брака.

Вместе с подругой Настя разрабатывает план "Ревность".

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Папа нашел идеальную схему воспитания. Заключается она в том, что детям не разрешается делать ничего, кроме как сидеть тихо и смотреть телевизор, любимый канал папы. Сработала ли эта схема и какие у нее последствия, смотрите в видео.

А больше шуток и смешных бытовых ситуаций ждут телезрителей в премьерных эпизодах "Папа рулит", которые ТЕТ показывает по будням в 19:15.

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