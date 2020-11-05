Папа рулит: ТОП-3 смешных моментов из ситкома
Ситком "Папа рулит" показывают на телеканале ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15.
Каждая серия – это сборник шуток и комичных ситуаций. А отдельные эпизоды заставляют смеяться до боли в животе и сведенных скул. Читайте ТОП-3 смешных моментов.
Ссора с подростком
Папе в этой ситуации не позавидуешь. Но наблюдать – другое дело. Это действительно смешно.
Ревность, больше ревности
Настя, роль которой исполнила Екатерина Варченко, решила, что Саша вообще ее не ревнует. Но ведь нужно, чтобы в отношениях пары была перчинка, даже после 13 лет брака.
Вместе с подругой Настя разрабатывает план "Ревность".
"Кнут без пряника"
А больше шуток и смешных бытовых ситуаций ждут телезрителей в премьерных эпизодах "Папа рулит", которые ТЕТ показывает по будням в 19:15.