Звезда сериала "Клон" Стефани Бриту впервые стала мамой

Звезда сериала "Клон" Стефани Бриту поделилась радостной новостью.

В семье Стефани Бриту случилось пополнение. На днях исполнительница роли маленькой непослушной Самиры – дочери Латифы и Мохаммеда – в сериале «Клон» , впервые стала мамой.

Этой радостной новостью с публикой счастливая мама поделилась на своей странице в Инстаграм. Стефани, вместе со своим любимым супругом Игорем Рачковским, стали родителями крепкого и здорового сына.

Стефани Бриту родила сына / instagram.com/sthefanybrito

Бриту сообщила, что мальчик появился на свет 1 ноября. Малыша новоиспеченные родители решили назвать Энрико. Также актриса поделилась первым фото сыночка.

1.11.2020 - самый счастливый день в нашей жизни!

- коротко, но эмоционально написала в Сети Бриту.

С Игорем Стефани познакомилась после развода с футболистом Алешандре Пату, с которым рассталась из-за постоянных измен. Сейчас в социальных сетях поклонники пары поздравляют их с пополнением и ждут первых фото с малышом.

Стефани Бриту родила сына / instagram.com/sthefanybrito

Напомним,