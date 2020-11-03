Звезда сериала "Клон" Стефани Бриту впервые стала мамой
3 ноября 2020 14:50
Юлия Крутиева
Актриса Стефани Бриту
instagram.com/sthefanybrito
Звезда сериала "Клон" Стефани Бриту поделилась радостной новостью.
В семье Стефани Бриту случилось пополнение. На днях исполнительница роли маленькой непослушной Самиры – дочери Латифы и Мохаммеда – в сериале «Клон»
, впервые стала мамой.
Этой радостной новостью с публикой счастливая мама поделилась на своей странице в Инстаграм. Стефани, вместе со своим любимым супругом Игорем Рачковским, стали родителями крепкого и здорового сына.
Стефани Бриту родила сына / instagram.com/sthefanybrito
Бриту сообщила, что мальчик появился на свет 1 ноября. Малыша новоиспеченные родители решили назвать Энрико. Также актриса поделилась первым фото сыночка.
1.11.2020 - самый счастливый день в нашей жизни!
- коротко, но эмоционально написала в Сети Бриту.
С Игорем Стефани познакомилась после развода с футболистом Алешандре Пату, с которым рассталась из-за постоянных измен. Сейчас в социальных сетях поклонники пары поздравляют их с пополнением и ждут первых фото с малышом.
Стефани Бриту родила сына / instagram.com/sthefanybrito
Напомним,