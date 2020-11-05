Вера Брежнева поделилась серией снимков без ретуши и макияжа: показала себя настоящую

5 ноября 2020 17:25 Юлия Крутиева
Вера Брежнева поделилась серией снимков без ретуши и макияжа: показала себя настоящую
Певица Вера Брежнева
instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева решила в очередной раз продемонстрировать свою стройность и заодно позлить хейтеров.

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Несколько дней назад Вера Брежнева подверглась критики со стороны своих же подписчиков в Инстаграм. Публике не понравился снимок, на котором певица позировала в черном откровенном боди.

Эту фотографию Брежнева решила не фотошопить, а показать свое тело в естественной красоте. Но никто даже не мог подумать, что она сможет вызвать бурную дискуссию.

В комментариях к снимку подписчики раскритиковали Веру за чрезмерную худобу, отсутствие талии и даже осудили ее за публикацию откровенных фотографий.

Певица Вера Брежнева / instagram.com/ververa
Проанализировав все комментарии, певица не расстроилась, а наоборот – опубликовала новый пост, в котором предстала с минимумом макияжа на лице и с растрепанными волосами.

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В комментариях к публикации Вера выразила благодарность своим верным и адекватным поклонникам, а также ответила всем хейтерам недовольным ее внешним видом.

Почитала комменты под прошлым постом. Столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой. И за то, что любите и принимаете меня любой, - пишет звезда. - Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная. Простите! Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши.

Певица Вера Брежнева / instagram.com/ververa
Напомним, 

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