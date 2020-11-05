Вера Брежнева поделилась серией снимков без ретуши и макияжа: показала себя настоящую
Певица Вера Брежнева решила в очередной раз продемонстрировать свою стройность и заодно позлить хейтеров.
Эту фотографию Брежнева решила не фотошопить, а показать свое тело в естественной красоте. Но никто даже не мог подумать, что она сможет вызвать бурную дискуссию.
В комментариях к снимку подписчики раскритиковали Веру за чрезмерную худобу, отсутствие талии и даже осудили ее за публикацию откровенных фотографий.
Почитала комменты под прошлым постом. Столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой. И за то, что любите и принимаете меня любой, - пишет звезда. - Были и другие мнения, и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная. Простите! Поэтому позволяю себе фото нерасчесанной, без фильтров и ретуши.