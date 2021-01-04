Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом

4 января 2021 13:41 Александр Кива
Звезда «Гарри Поттера» впервые стал отцом
Звезда «Гарри Поттера» Девон Мюррей впервые стал отцом
кадр из видео

Исполнитель роли Симуса Финнигана в серии фильмов о Гарри Поттере, актер Девон Мюррей, в первый раз стал отцом.

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32-летний актер Девон Мюррей на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

На снимке изображен кекс с поздравительной открыткой и маленького мальчика на заднем плане.

Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Также Девон рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут. 

2/1/21 моя жизнь изменилась навсегда. Шэннон родила нашего прекрасного маленького мальчика Купера Майкла Мюррея, - поведал Девон.

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Звезда  «Гарри Поттера» поблагодарил жену за такой прекрасный подарок и сказал, что Шэннон — настоящий герой.  

Безумно горжусь всем тем, через что ей пришлось пройти. Не могу дождаться, когда вы оба окажетесь наконец-то дома. Это так тяжело — находиться в разлуке с вами. Я буду любить вас всегда до моего последнего вздоха, — написал Девон в социальных сетях.

Напомним, 

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