Ирина Федишин: Когда передо мной закрываются одни двери, я нахожу другие

В шесть лет она уже попробовала себя в роли ведущей, в тринадцать пошла в музыкальную школу – сразу в четвертый класс! Стоит ли удивляться тому, что сейчас имя Ирины Федишин у всех на слуху?

Хорошим девочкам дарят роботов

Вы родом из Западной Украины, где новогодние традиции отличаются от тех, которые привычны для центральной части страны. Кто приносит вам подарки – Святой Николай или Дед Мороз?

Всегда приносил Святой Николай. Дед Мороз – ни разу.

Какой подарок больше всего запомнили из своего детства?

Не один год я мечтала о кукле Барби. И вот, наконец-то, Святой Николай положил мне ее под подушку! До сих пор помню эти невероятные эмоции. Утром сразу же начала шить из старых маминых платьев модный гардероб для моей куклы. Но это еще не все. Я хотела коляску, в которой можно было бы катать мою Барби. И ее тоже принес Николай. Она была синего цвета, из плетеной пластмассы, и я очень долго ею играла.

Чем в этом году порадовал Святой Николай?

Куклы он больше не дарит. (Смеется.) Зато хорошо знает, что мне нужно в хозяйстве. Поэтому в прошлом году принес кофе-машину, а в этом – робот-пылесос, который сам убирает дома. Наверное, я очень хорошо себя вела, раз так меня балует. (Смеется.)

Вы ему тоже пишете письмо? Или невзначай намекаете за ужином: «Такие красивые туфли видела»?

Нет, я пишу письмо вместе с детьми. Они излагают свои пожелания, а я – свои. Затем кладем письма на подоконник. Утром их там уже нет – забирают помощники Святого Николая.

Сыновья всегда получают от него, что хотят?

У них много желаний – длинный список получается. У младшего обычно запросы скромнее: игрушки и сладости. А вот старший попал в число тех, кто мечтает о новом iPhone. Но я объяснила ему, что это очень дорогой подарок и Николаю будет тяжело нести такие расходы, ведь детей много, а он один.

Рождественское чудо

Чудеса в Рождество с вами когда-нибудь случались?

Конечно! В моей жизни случалось очень много чудес. Каждый раз, когда что-то теряю или у меня что-нибудь крадут, вещь возвращается ко мне. Однажды вор, пробив колесо в машине, забрал барсетку с немалой суммой, которая лежала на заднем сидении. Но мы с мужем заметили его, когда он не успел еще далеко уйти, и догнали.

В другой раз чудо произошло, когда на рождественские праздники я приболела и потеряла голос. Помню, как сидела вечером на Рождество за столом и просто не могла говорить. Все были в шоке – 10 января у меня было запланировано три концертных шоу «Украина колядует» во Львовском оперном театре. Но произошло чудо. Правда, не без помощи врача-фониатра, который делал мне всевозможные заливки для голосовых связок. Тем не менее, я сумела отработать эти концерты «вживую».

А еще однажды во время моего рождественского шоу в Киеве, которое происходило в Международном центре культуры и искусств, была прямая трансляция на одном из каналов. И вдруг во время исполнения третьей песни исчезло изображение на экранах. Никто не понимал, почему это произошло. Специалисты начали в авральном режиме проверять все кабели. И обнаружили, что центральный кто-то перерезал! Быстро его спаяли, и все восстановилось.

Новый год и Рождество – семейные праздники. Как их обычно отмечают в семье, где мама – артистка, а папа – ее продюсер?

Новый год я, как правило, встречаю на сцене, а Рождество – дома с родными. За кулисами мы обычная украинская семья, которая собирается вместе: помогаем друг другу накрывать на стол, колядуем и ходим в гости к родным.

В этот раз все будет по-другому?

Да, еще более по-семейному. В связи с пандемией есть больше времени побыть с близкими людьми, никуда не спешить и с головой окунуться в рождественскую атмосферу.

Фирменные персики

Праздничное меню уже составили? Чем будете баловать своих мужчин?

Главная хозяйка у нас всегда мама, а я ей помогаю. Предварительно обсуждаем, что будем готовить, составляем список продуктов и отправляем наших мужчин за покупками.

На самом деле, в последнее время много не готовим, чтобы потом не доедать все это еще три дня. (Смеется.) У нас есть свое фирменное любимое блюдо – персики с сыром. Готовится очень быстро, получатся невероятно вкусно и мгновенно разлетается с праздничного стола. А вообще я стараюсь удивлять свою семью. В этом мне помогает Google. (Улыбается.)

Три мужчины – это значит, что постоянно звучит вопрос «Что у нас есть покушать?» Для любой работающей женщины справляться с ситуацией непросто, а для артистки, которая постоянно на концертах и гастролях, тем более. Кто вам помогает решать бытовые вопросы?

В основном справляюсь сама. Если знаю, что два дня буду занята от и до, могу все приготовить заранее – останется только разогревать еду. Иногда можем что-то заказать из ресторана. А в выходной или праздничный день – вообще съездить куда-нибудь на обед.

Честно признаюсь, готовить – немного обременительно для меня. Потому что для этого должно быть время и вдохновение. Только тогда блюдо получится вкусным. Убирать нравится больше. Я обожаю создавать дома уют и любоваться потом, как все хорошо получилось.

Наверстываю упущенное

Принято считать, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Вас не пугает то, что 31 декабря останетесь дома?

Я не верю в приметы. Все проблемы начинаются с головы. Если так думать, то так оно и будет. Да, сейчас такая ситуация, и на это есть объективные причины. Поэтому не имеет смысла себя утруждать негативными мыслями. Наоборот, сейчас я догоняю то, что, возможно, не упустила во время активного гастрольной жизни. В первую очередь, наслаждаюсь материнством. И у меня вдруг появилось время для творчества – во время карантина написала много новых песен. Вот сейчас как раз записываю альбом. А как только весь этот ужас с пандемией закончится, с новыми силами и новой программой поеду в тур.

Как вы выдержали два декретных отпуска?

А я не была в декрете. Спустя неделю после родов уже вышла на сцену. Помню этот концерт и массу зрителей, которым было очень интересно, как справлюсь. Но я хорошо себя чувствовала. Единственное, набрала немного лишних килограммов. Но благодаря работе быстро их сбросила. Для меня успешная женщина – та, которая умеет сочетать материнство с карьерой. Конечно, это было непросто. Я ездила на гастроли с ребенком, потому что сын был на грудном вскармливании до 6 месяцев. Даже летала с коляской на гастроли за границу. Очень благодарна маме, которая всегда рядом и помогает мне с детьми. Поэтому семья – самое важное, что есть у нас в жизни. Берегите своих родных!

Могли бы вы дома найти занятие, которое принесет прибыль?

Ну конечно! Главное – желание! Что бы ни случилось, никогда не надо опускать руки. Думаю, я могла бы заниматься с детьми, например.

На моих первых концертах входные билеты проверяла мама

У вас экономическое образование. Случаются ситуации, когда ловили себя на мысли: «не зря четыре года в университете отучилась»?

Моя специальность – «менеджмент организаций». Конечно, обучение не прошло бесследно, оно многое дало для общего развития. Но я ловлю себя на мысли, что лучше бы поступила в свое время в консерваторию. Там мне было бы гораздо интереснее, да и почерпнула бы для себя намного больше. Но когда пришло время выбирать вуз, я не настолько сильно верила в свою мечту стать певицей, и выбрала экономический факультет. А параллельно училась в музыкальной школе и брала много частных уроков.

Кажется, в шоу-бизнес вы просто ворвались. Никто о вас особо в столице никогда не слышал – и вдруг, как это было с Олегом Винником, вы везде: на бордах, афишах, в новогодних концертах ... Как на самом деле происходило?

Все началось с самого низа. Сначала были простейшие первые концерты в райцентрах Львовской области, где стояли две колонки и светило два световых приборы. Эти колонки помогал носить мужу мой папа, а на входе стояла мама и проверяла билеты. Причем муж сам организовывал эти концерты, сам расклеивал афиши. Первые билеты были очень дешевыми. Постепенно маленькими, но уверенными шагами мы получили свою аудиторию, рассказывая о себе не на центральных каналах, а на вот таких сценах. Каждый раз выступления получались все лучше и лучше. Так что мы сделали очень много, наш путь был непростым и долгим – почти 10 лет. Пока не собрали средства (а также взяли кредит), чтобы, как вы говорите, заклеить бордами весь Киев и решиться дать в столице свой первый сольный концерт. К счастью, все удалось, потому что это было своевременное решение.

Были моменты, когда казалось, что упираетесь в глухую стену и дальше никак не пробиться?

Конечно, разное случалось. Однако важно помнить, что из любой ситуации есть выход, и когда закрываются одни двери, открываются другие. Как-то я очень хотела попасть на один канал со своей новой видеоработой. Никого не зная на этом канале, Виталий поехал в Киев, чтобы показать клип редактору. На месте редактора тогда не оказалось, и муж заночевал в гостинице, чтобы его дождаться. В итоге два дня он потерял в надежде просто встретиться с человеком, показать ему работу и познакомиться. На третий решил караулить его под каналом, чтобы подойти, когда тот наконец-то придет на работу. Но редактор сильно задерживался, так что Виталий просто оставил диск с клипом на рецепции и попросил передать его конкретному человеку. Нам ничего не оставалось, как ждать звонка. Конечно же, рассчитывали услышать положительный ответ. Однако чуда не произошло, наш клип не взяли. И все равно, как видите, мы не остановились. Теперь наши клипы берут в ротацию все музыкальные телеканалы.

Секрет под названием «любовь»

Свои творческие амбиции получилось реализовать сполна?

Для меня самый большой успех – это полный зал зрителей, которые сами купили билеты, а кроме того еще и цветы и поют со мной все песни. Я ничего не жду, чтобы потом не разочаровываться. Просто работаю с максимальной отдачей, тщательно подбираю музыкальный репертуар. Верю, что только песней можно достичь признания.

С личной жизнью удачно складывается далеко не у всех артисток. Вам же удалось создать крепкую, гармоничную семью. Секрет в том, что работаете вместе с мужем и постоянно вдвоем?

Секрет очень прост, и он называется «любовь»! Только любя можно творить чудеса, стерпеть какие-то недоразумения и находить вдохновение работать дальше. Но по собственному опыту скажу, что если у артистки избранник не продюсер, шансов сохранить семью гораздо меньше.

Вместе вы уже 15 лет. Какими семейными традициями, сложившимися за это время, особенно дорожите?

Дом – это лучшее место на земле. Здесь всегда можно найти любовь, уважение, поддержку и утешение. А также невероятное тепло и уют, которые особенно ощущаются на пасхальные и рождественские праздники.

Текст: Людмила Козаренко