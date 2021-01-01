Ксения Мишина и Александр Эллерт встретили Новый год в Буковеле: первое романтическое путешествие

1 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина и Александр Эллерт встретили Новый год в Буковеле: первое романтическое путешествие
Ксения Мишина и Александр Эллерт
социальная сеть Instagram

Участники реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт решили встретить Новый год только вдвоем. За день до праздника они отправились в Карпаты, на горнолыжный курорт.

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Пара заселилась в шикарный отель и посетила все местные достопримечательности. Не обошли стороной влюбленные и знаменитый аттракцион – аналог американских горок. Именно оттуда Ксения и Александр поздравили всех с Новым годом.

Актриса поблагодарила 2020-й за трансформацию, которая с ней произошла, а также за встречу с любимым человеком.

В этом году у меня произошло много важных событий и в карьере и в личной жизни, люблю тебя Александр Эллерт… Занялась духовными практиками и в целом сильно изменила свои привычки и убеждения. Мы не знаем, какой будет следующий год, но я точно знаю, каким бы он не был, если воспринимать все происходящее с благодарностью все будет хорошо… Желаю каждому из вас прорыва в новом году! Ставьте себе цели, мечтайте по‒крупному, любите искренне и помните, что вселенная любит вас! С Новым Годом! Ваша Мишина! Ой, Сашина,
‒ написала знаменитость.

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Александр опубликовал аналогичное видео в своем профиле, однако поздравление его было кратким.

С Новым годом, бусинки. Люблю тебя, Ксения Мишина, неистово,
– написал победитель "Холостячки".

Напомним,

Ксения Мишина и Александр Эллерт / социальная сеть Instagram
 

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