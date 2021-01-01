Ксения Мишина и Александр Эллерт встретили Новый год в Буковеле: первое романтическое путешествие
Участники реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт решили встретить Новый год только вдвоем. За день до праздника они отправились в Карпаты, на горнолыжный курорт.
Актриса поблагодарила 2020-й за трансформацию, которая с ней произошла, а также за встречу с любимым человеком.
В этом году у меня произошло много важных событий и в карьере и в личной жизни, люблю тебя Александр Эллерт… Занялась духовными практиками и в целом сильно изменила свои привычки и убеждения. Мы не знаем, какой будет следующий год, но я точно знаю, каким бы он не был, если воспринимать все происходящее с благодарностью все будет хорошо… Желаю каждому из вас прорыва в новом году! Ставьте себе цели, мечтайте по‒крупному, любите искренне и помните, что вселенная любит вас! С Новым Годом! Ваша Мишина! Ой, Сашина,‒ написала знаменитость.
С Новым годом, бусинки. Люблю тебя, Ксения Мишина, неистово,– написал победитель "Холостячки".
Напомним,
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