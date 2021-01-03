Александр Пикалов: Мой сын – удивительный ребенок

Откровенное интервью с Александром Пикаловым.

Поймал волну

Для всех он актер, шоумен, автор студии «Квартал 95», художественный руководитель «Женского Квартала». Только для одного человека в мире эти статусы совершенно не имеют значения. О нем – 15-летнем сыне, о хобби, мультфильмах, усталости и счастье мы и поговорили с Александром Пикаловым

Недавно вы озвучили одного из героев мультфильма «Гулливер возвращается», который выйдет на экраны 29 апреля 2021 года. Как вам в роли актера дубляжа? Что было самым сложным в озвучке?

Моего персонажа зовут Фрелок – он отец малышки Марси и старый друг Гулливера. Крепкий, прямолинейный, уравновешенный. У него низкие басы (голос в смысле?) и крутая собака рядом, напоминающая моего Патрика (домашний питомец Александра – французский бульдог. – Прим. ред.). Так что с ним было очень просто. Мне этот герой абсолютно подошел. Да и вообще очень нравится озвучивать мультики. С утра до вечера бы этим занимался. Они добрые, хорошие, позитивные. В «Гулливере» сначала сложно было попадать в артикуляцию героев, поскольку они говорят на английском – так сказать, не сразу поймал волну. Зато когда настроился, все пошло легко.

Новый год вместе с мамой

С чем у вас ассоциируется Новый год?

Это день в моей жизни, когда я делаю «фух!». Уже очень много лет наш коллектив в новогоднюю ночь работает. Обычно в 00.00 под бой курантов мы брали паузу, поднимали бокалы, поздравляли всех с наступающим счастливым и продуктивным Новым годом, поздравляли Лену Кравец с днем рождения, а затем продолжали выступать. И только после финальной песни, в первый час Нового года, по-настоящему выдыхали.

За всю историю нашей концертной деятельности был всего один случай, когда мы отказались работать в новогоднюю ночь. Это произошло лет 9 назад. Не было особой причины. Просто год был финансово неплох, и по достижениям хороший, и усталость чувствовалась. Решили вместе собраться в красивом доме, накрыли стол, наполнили бокалы, сели у телевизора и… не знали, что делать. (Смеется.) Попробовали просто праздновать, как все, но поняли, что артист в новогоднюю ночь все-таки должен работать.

Предполагается, что у юмориста все праздники должны быть веселыми. Но наверняка случались и такие, когда что-то пошло не так?

Да, бывало. Например, на день рождения. Я с 33 лет его не праздную принципиально. Помню год, когда пригласил много разных людей. Золотое время… Мы не так давно приехали в Киев, у нас появилась масса новых знакомых и приятелей. Отмечали в ресторане. Через час, когда я уже немного выпил и оглянулся по сторонам, понял: на этом мероприятии, на самом деле, хотел бы видеть только 5–6 человек. Там было столько людей, которым до меня уже не было никакого дела спустя час празднования!.. В общем, посмотрел, проанализировал (а я страшный прагматик и циник!) и решил, что вот так свой день рождения больше отмечать не буду. Хочу отмечать его только с теми, с кем хочу. А так как это практически никогда не получается, то вообще никаких торжеств ее устраиваю.

А на Новый год?

Самый забавный Новый год я когда-то отпраздновал вдвоем с кошкой Дашей. Это было лет 18–20 назад. Первые успехи нашего коллектива, некоторые уже семьями обзавелись. И как-то так завертелось, что мы не договорились о совместной встрече. Вечером возвращаюсь с работы и понимаю: сегодня же Новый год, а с кем я отмечать его буду? А раз не с кем, остался один дома, взял бутылку шампанского, еды, открыл вкусную консерву для кошки – так и посидели. В два часа ночи люди спохватились, начали мне звонить и спрашивать, где я. После этого начался привычный веселый и шумный Новый год.

Когда в последний раз встречали его дома, в кругу семьи? Как это выглядело?

В кругу семьи никогда не праздновал. В этот раз приедет мама. Вот с ней, наверное, отмечал последний раз в шестом классе. Представляете?

Есть у вас какая-то мечта – 31 декабря оказаться у океана, например? Или наоборот – в Альпах, в домике в горах?

Мне все равно, где. Лишь бы было тепло, уютно, чтобы костер разжечь. Хотя, конечно, встретить у океана было бы интересно. Но все решает компания. На самом деле, я никогда не планирую Новый год. Предпочитаю спонтанность. Может, кто-то позовет, может, кого-то позову. Да и вообще не сильно люблю Новый год. Волшебство этого праздника осталось в детстве.

Неискренних к себе не подпускаю

Юмор всегда помогает в ситуациях, когда ситуация накалена?

Нет, глупые люди юмора не понимают. А юмор, направленный против глупых людей, называется сарказмом или модным сейчас словом «троллинг».

Что для вас главное в отношениях?

Честность. Я сам мелкий врунишка, но привираю, чтобы было смешно. А вообще не люблю глупость, ложь и предательство. Все остальное устраивает.

Какой человек никогда не будет с вами рядом?

Неискренний. Я и с дураками могу сработаться, но предательства не принимаю. Больше всего ценю честность и смелость во всем. Очень много людей в обычной жизни не могут найти в себе силы что-то сказать или сделать. Мне нравятся те, которые не боятся говорить правду, не боятся развернуться и пойти в другую сторону, против течения. Слабых я могу поддержать, просто мне некомфортно, когда их слишком много в моем окружении.

Как, по вашему мнению, должны распределяться обязанности в семье?

Могу заниматься всем, как универсальный солдат: и посуду помыть, и коммуналку оплатить, сделать ремонт, приготовить ужин. При этом я такой человек, который любит есть вне дома и жить в отелях, потому что там убирают. (Смеется.)

Как относитесь к идее прокатиться с ветерком?

Отличная идея! Только обидно, когда она недосягаема, поскольку очень много работы. Я вижу этот ветерок только через окно своего кабинета.

Хотя для таких поездок есть раннее утро и прекрасная ночь. Можно немного раньше выехать на работу и прокатиться. Или поздно ночью поехать и посмотреть то, что днем невозможно из-за пробок. У меня есть одна привычка: люблю прочитать про какие-нибудь интересные места в Киеве – не классические достопримечательности, и махнуть туда. Например, это могут быть летние террасы в кафе. Когда они открываются, еду туда на мотоцикле пить кофе. У меня был случай, когда я узнал об одной из точек в мистическом киевском треугольнике – о доме с котами на улице Гоголевской. Выяснил, где она находится, еду… В какой-то момент понимаю, что улица знакомая. Оказывается, рядом школа, в которой мы репетировали пять лет подряд, включая тот месяц, когда решил туда съездить! Все это время почти каждый день я заходил в кафе около того дома, курил сигару и пил кофе. Но ни разу не поднял головы… Посмеялся тогда. Надо же – у нас никогда нет времени просто посмотреть по сторонам. А нас окружает такая красота! Я вообще много где был в Киеве. Только вот на стеклянном мосту Виталия Владимировича пока не отметился – побаиваюсь. (Смеется.)

Путешествие на двоих пока что отменяется

Сына тоже заинтересовали мотоциклами?

Нет. Мой малыш – удивительный ребенок. Если бы у моего папы, царство ему небесное, было хоть что-нибудь на колесах, я бы угнал сразу же. У нас же вокруг дома стоит несколько мотоциклов, мотороллер, машины – сумасшедшая техника. И этот человек, которому сейчас 15 лет, ни разу ничего не угнал. Я ему говорю, что это верх неприличия. (Смеется.)

Чем Миша увлекается? Кем хочет быть?

Он футболист, ему нравится спорт. На самом деле, он и в мотоциклах разбирается. Может посмотреть и сказать, что вот этот вот классный. Но у него нет такой дурости в голове, как у меня. Да и слава Богу. Хотя у меня была мечта рвануть с ним на двух мотоциклах в путешествие. Увы, пока что ему это не интересно. За руль пробует садиться, на мотороллере катался, а мотоциклы – мимо. Я не расстраиваюсь. Интересы с возрастом могут меняться. Помню, мяч ему тоже долгое время подсовывал, он не сильно хотел им играть. И вдруг увлекся так резко, теперь и засыпает вместе с мячом. Футбол – это его личный осознанный выбор.

Миша не участвовал ни в каких телешоу, как, например, Саша Зеленская и Варя Кошевая. У него никогда не было желания проявить себя на сцене или на съемочной площадке?

У меня очень скромный сын. В школе участвовал в какой-то самодеятельности, но особо его в эту сторону не тянет. Хотя как-то снимался у нас в проекте «Пороблено в Україні» – я его привлекал, когда он был маленький. Для него это развлечение. Пока серьезно воспринимает только футбольную карьеру и то, что связано со спортом. Не обязательно же быть футболистом, можно стать футбольным функционером. Я поддержу любое его решение.

Вечный студент

Как-то вы рассказывали, что почти десять лет учились в университете, вас неоднократно исключали…

Да, было дело. Хотя это не говорит обо мне как о человеке-неуче.

Я не горел желанием стать горняком, а в вуз поступал из-за коллектива. Однажды, когда еще был школьником, шел по темному серому Кривому Рогу и попал на выступление студенческого театра эстрадных миниатюр «Беспризорник». Ребята учились на механико-машиностроительном факультете в Криворожском национальном университете. Я увидел их и понял, что хочу быть в этом коллективе. И чтобы там быть, нужно поступать на мехмаш. Я поступил, но все время уделял СТЭМу.

Поскольку постоянно ездил на гастроли и отсутствовал в университете, меня практически каждый год выгоняли. Но весной обязательно звонили и говорили: «Александр, не хотите ли еще немного поучиться?». Дело в том, что проводился конкурс самодеятельности «Студенческая весна», нужно было прикрывать факультет. А я всегда готов. В общем, меня брали обратно в универ, мы, как обычно, выигрывали, и я продолжал учиться до следующего выгона. Это длилось 10 лет. Я же просто кайфовал и занимался своей жизнью.

Но университет окончили?

У меня нет диплома. Когда последний раз выгнали, я просто не вернулся в город. Хотя мне звонили и говорили, что нужно забрать диплом. Так что, наверное, каким-то образом универ я окончил – условно. В ообщем, это все очень смешно.

Странный папа

Для Миши вы папа-папа или папа-друг? Можете поговорить по душам?

Поговорить, конечно, можем. Правда, у Миши сейчас такой возраст, что он практически не делится своими переживаниями. Как-то сказал мне: «Знаешь, пап, я посмотрел – ты у меня все-таки странный». (Улыбается.) У нас нет разделения – папа или друг. Я никогда на него не кричал, поскольку сам хулиган. Один раз за всю свою жизнь грубо ему высказался из-за какой-то ерунды – кажется, по поводу выгула собаки. Но обычно никогда не повышаю на него голос. Он живет своей жизнью. Сейчас дети другие. Вспоминаю, что я вытворял в его возрасте! Поэтому у меня к Мише претензий вообще никаких нет.

Кто более строгий родитель в семье?

Никто. Миша достаточно хорошо учится. Все, что ему нужно, мы покупаем. Я сказал: «Будешь хорошо учиться, все у тебя будет. Потому что сейчас учеба – это твоя работа». Слава Богу, он никаких больших запросов никогда не делал. Только необходимое: спортивная обувь или модная футболка. И мы никогда не отказывали. Ferrari еще не просит. Но я Ferrari и не потяну.

Как выбираете сыну подарки?

Интересуюсь, чего он хочет. Как только появились деньги и я мог уже что-то купить, всегда спрашивал. «Что тебе подарить?» – это очень правильный вопрос. Например, я достаточно странный человек со своими интересами и приоритетами. Когда-то коллекционировал картины с казаком Мамаем, было время – сабли и ножи. Сейчас идет ремонт, поэтому нужны другие подарки. Если в этом году меня спросят, что я хочу на день рождения, отвечу, что холодильник – пузатый олдскульный или хотя бы сделанный под ретро.

Не умею быть счастливым

В одном из интервью вы как-то обмолвились, что ваши недостатки – курение, еда и алкоголь, но вы с ними не боретесь: «Они все равно сильнее, поэтому я нахожу с ними общий язык». Ничего с тех пор не изменилось?

Когда много работы, об алкоголе не может быть и речи. А с сигарой я просыпаюсь и засыпаю. От сигар не откажусь никогда. Наверное, только если закончатся деньги, поскольку это очень дорогая плохая привычка. Что касается еды, стараюсь эту тягу «придавить». Сейчас нужно похудеть. На самом деле, каждые два года я принимаю решение сбросить вес. Сбрасываю, потом снова набираю. Не держится он у меня.

Абонемент в спортзал у вас есть?

В данный момент у меня есть отмазка «много работы». Ее действительно очень много, я сильно устаю. И не то что спортом заниматься – иногда жить нет времени. Много работы! А когда немного устаканится все, как я постоянно себе говорю, то пойду в спортзал.

Пока только на мотоцикле езжу – это мой спорт, жизнь, хобби. Раньше бегал по утрам вокруг Русановки, но как-то упал с мотоцикла и повредил ногу. Сейчас бегать не могу. Когда-то занимался моржеванием. Но в него нужно заходить постепенно, с осени. А я снова упустил этот момент. При желании могу, конечно, залезть в воду, поплавать немного, но в систему не впрыгну.

Что помогает физически выдерживать те нагрузки, которые у вас есть?

Ответственность. Есть у меня один из любимых проектов, а возможно, и самый любимый на данный момент – «Женский Квартал». За мной там самое последнее слово. Я не имею права сказать «не получилось». До меня все звенья это могут сказать, я – нет. Мне в любом случае нужно сдать программу.

Даже если у человека есть все, ему все равно чуть-чуть не хватает для полного счастья. Чего не хватает вам?

Не знаю… Мне всегда чего-то не хватает. Я не полностью счастлив. С другой стороны, не знаю, что такое – быть полностью счастливым. А может, никогда и не знал.

Я всегда в поиске. Наверное, это даже хорошо. У меня были некоторые материальные мечты, которые сбылись. Но когда ты получаешь, что хочешь, уже некуда стремиться. Мне же постоянно нужно двигаться вперед. Получается, если все сбудется, не буду знать, что делать дальше…

Текст: Ольга Владимирова