Александр Пикалов: Я всегда в поиске счастья

Эксклюзив 30 декабря 2021 00:19 Александр Кива
Александр Пикалов: Я всегда в поиске счастья
Александр Пикалов с сыном Мишей
пресс-служба

30 декабря в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - Александр Пикалов с сыном Михаилом.

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Для всех он актер, шоумен, автор студии «Квартал 95», художественный руководитель «Женского Квартала». Только для одного человека в мире эти статусы совершенно не имеют значения. О нем – 15-летнем сыне, о хобби, мультфильмах, усталости и счастье мы и поговорили с Александром.

31 декабря вечером зрители традиционно будут смотреть новогодний «Вечерний Квартал». Чем удивите в конце непростого 2020 года?

Это будет очень смешное шоу с яркими звездными гостями. Больше 10 лет я выхожу на сцену новогоднего «Квартала», чтобы вся страна в хорошем настроении встречала Новый год вместе с нами. Начнем на катке в «Містечку зимових розваг» (на площади возле НДИ «Украина». – Прим. ред.), чтобы сразу придать новогоднему вечеру позитивное настроение. Кроме того, заряд энергии и нам, и зрителям подарят любимые украинские звезды: DOROFEEVA, ПТП (Потап), MONATIK, Наталья Могилевская, «Воплі Відоплясова», Тина Кароль, легенда эстрады София Ротару. Будет много сюрпризов! Такой яркий Новый год вы точно не можете пропустить! Обязательно включайте 31 декабря вечером телеканал «1+1», чтобы вместе провести старый год и встретить новый 2021-й.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №54, 2020 от 30 декабря в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. 

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

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