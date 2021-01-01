В двух километрах от Нового года - смотреть онлайн 1-2 серии
1 января 2021 21:49
Александр Кива
В двух километрах от Нового года - смотреть онлайн 1-2 серии
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На tv.ua вы можете бесплатно смотреть онлайн фильм «В двух километрах от Нового года». Новогодняя мелодрама от Оксаны Байрак.
Действие происходит в дачном поселке с милым и грустным названием «Последняя надежда». Он и Она встретились случайно на лесной заснеженной дороге за пять минут до Нового года. Это не была любовь с первого взгляда. Скорее, все началось с взаимной неприязни. Но, отчасти комичные, отчасти грустные ситуации, в которые попадают герои, постепенно сближают их. У каждого из них позади остались ложь и предательство, и так нелегко преодолеть горечь обид, но все-таки очень хочется верить в сказку со счастливым концом…
Режиссер: Оксана Байрак
Продюсер: Влад Ряшин
Оператор: Александр Копейкин
Автор сценария: Валентин Азерников
В ролях: Олег Масленников, Ада Роговцева, Алена Ивченок, Александр Белявский, Александр Дьяченко, Римма Зюбина
Смотреть онлайн 1 серию фильма В двух километрах от Нового года
Смотреть онлайн 2 серию фильма В двух километрах от Нового года