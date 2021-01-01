Иван Васильевич меняет профессию - смотреть фильм онлайн

1 января 2021 21:27 Александр Кива
Иван Васильевич меняет профессию - смотреть фильм онлайн
Иван Васильевич меняет профессию - смотреть фильм онлайн
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Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" - смотреть онлайн бесплатно на tv.ua. Комедия Леонида Гайдая на все времена.

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Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким шестнадцатым веком - точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тезка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский. На их место в двадцатом веке "переселяется" великий государь. Поломка машины вызывает много неожиданных и забавных событий...

Режиссер: Гайдай Леонид Иович Сценаристы: Бахнов Владлен, Гайдай Леонид Иович Композитор: Зацепин Александр

В главных ролях: Демьяненко Александр, Куравлев Леонид, Яковлев Юрий, Крамаров Савелий, Селезнева Наталья, Этуш Владимир, Пуговкин Михаил, Кустинская Наталья, Крачковская Наталья, Филиппов Сергей

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