Светлана Вольнова провела экскурсию по своему пентхаусу: фото и эксклюзивные подробности
Светская львица Светлана Вольнова для проекта Неймовірна правда про зірок (СТБ) провела экскурсию по своей квартире. Где живет эпатажная блондинка, сколько стоит жилье и какой арт-объект в доме считается основным?
Квартиру купила в 2000 году. В то время она стоила 100 тысяч, это было недорого. Через год цены выросли во много раз. Но на ремонт я потратила в три раза больше. Тогда я ушла от мужа, у меня не было жилья. Мне предложил мой американский друг приехать к нему. Я сказала: «Мой дорогой, я хочу, чтобы у меня было жилье. Здесь остается моя дочь, у меня обязательно должно быть свое маленькое хорошенькое гнездышко». Маленькое хорошенькое гнездышко нашлось, - рассказывает селебрити.
Любовь Светланы с миллионером продлилась восемь лет.
Вольнова не только продемонстрировала, что находится на ее кухне, но и показала содержимое холодильника.
В холодильнике всегда должен быть салат, ягоды, моцарелла, персики и помидоры. И, конечно, маски для лица, - рассказала Светлана.
Еще один секрет знаменитости – «Китайская коробочка» для исполнения желаний:
Это китайская коробочка, куда я пишу письма своему Ангелу-хранителю. Когда это желание исполняется, я сжигаю бумажку.
Главный арт-объект жилья – люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!
Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая, - объясняет светская львица.
Напомним,