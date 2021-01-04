Светлана Вольнова провела экскурсию по своему пентхаусу: фото и эксклюзивные подробности

4 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Светлана Вольнова провела экскурсию по своему пентхаусу: фото и эксклюзивные подробности
Светлана Вольнова
instagram.com/diva_volnova

Светская львица Светлана Вольнова для проекта Неймовірна правда про зірок (СТБ) провела экскурсию по своей квартире. Где живет эпатажная блондинка, сколько стоит жилье и какой арт-объект в доме считается основным?

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Светлана Вольнова не только показала, как живет, но и раскрыла подробности, которыми прежде не делилась с журналистами. Пентхаус в самом центре столицы Светлана приобрела в 2000 году, обошлось жилье в 100 тысяч долларов. О деньгах на жилье она также дала откровенный ответ.

Квартиру купила в 2000 году. В то время она стоила 100 тысяч, это было недорого. Через год цены выросли во много раз. Но на ремонт я потратила в три раза больше. Тогда я ушла от мужа, у меня не было жилья. Мне предложил мой американский друг приехать к нему. Я сказала: «Мой дорогой, я хочу, чтобы у меня было жилье. Здесь остается моя дочь, у меня обязательно должно быть свое маленькое хорошенькое гнездышко». Маленькое хорошенькое гнездышко нашлось, - рассказывает селебрити.

Любовь Светланы с миллионером продлилась восемь лет.

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Дальше блондинка показала самые интересные уголки квартиры: собственный зал славы, в котором хранятся подарки друзей и поклонников, зеркальный гостевой туалет, шикарный вид из окна на центр Киева, наряд одного из любимых дизайнеров, кухню.

Вольнова не только продемонстрировала, что находится на ее кухне, но и показала содержимое холодильника.

В холодильнике всегда должен быть салат, ягоды, моцарелла, персики и помидоры. И, конечно, маски для лица, - рассказала Светлана.

Еще один секрет знаменитости – «Китайская коробочка» для исполнения желаний:

Это китайская коробочка, куда я пишу письма своему Ангелу-хранителю. Когда это желание исполняется, я сжигаю бумажку.

Главный арт-объект жилья – люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая, - объясняет светская львица.

Напомним,

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