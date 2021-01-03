Лучший сыщик: ICTV готовит рождественскую премьеру

На рождественские праздники ICTV покажет пилотную серию ретро-детектива «Лучший сыщик».

Эта киноверсия приключений снята по одноименному бестселлеру украинского писателя Владислава Ивченко. Авантюрная лента об украинском Шерлоке Холмсе станет первой премьерой года телеканала, которую покажут в Сочельник, 6 января, в 21:30.

«Лучший сыщик» перенесет телезрителей на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем филере, детективе ХХ века, Иване Пидопригоре. Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор на Полтавщине, чтобы зажить спокойной жизнью и заняться хозяйством. Но тяга к следствию и необходимость навести справедливость в преступной губернии заставляют его снова взяться за расследование.

Детектив снят в стиле ретро: здесь и роскошные наряды, и старинные авто, и изысканная атмосфера прошлого. Детективная история имеет все, чтобы стать идеальным небанальным рождественским фильмом для просмотра всей семьей.

Это легкий приключенческий детектив с украинским характером и комедийной тональностью, снятый по роману нашего современника. Для ICTV важно показывать своих героев, поэтому рождественским подарком для нашего зрителя станет история о сыщике Пидипригоре – украинском Шерлоке. Завершив 2020 год первыми в рейтинге телеканалов, мы убедились, что нашему зрителю интересно смотреть истории об украинских персонажах. Надеемся, новая лента станет не менее успешной и будет хорошим событием для рождественского киновечера, – говорит креативный продюсер сериала Инесса Соболева.

Лучшим сыщиком на экране станет актер драмтеатра Франко Митя Рыбалевский, а украинского Доктора Ватсона сыграет Назар Заднепровский.

Саундреком трейлера стала песня украинской хип-поп исполнительницы Алины Паш, в которой она в своеобразной манере исполнения соединила украинскую этнику и закарпатский диалект. Музыку к сериалу создали «Братья Гадюкины».

Режиссер пилота – Александр Кириенко, оператор – Слава Пилунский. Финансовую поддержку для съемки пилотной серии предоставил Украинский культурный фонд.

Проведите вечер на кануне Рождества в кругу родных с ICTV. Вместе лучше!

