Праздники на телеканале ТЕТ продолжаются: Гринч – похититель Рождества, Дети шпионов, 101 далматинец

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 4 по 8 января 2021 года.

Проведи первую неделю января вместе с телеканалом ТЕТ. По будням в 12:15 смотри фильмы и мультики, с которыми праздники будут еще уютнее.

Понедельник-среда в 12:15 – «Дети шпионов» – все части

Кем ты мечтал стать в детстве? Возможно, там было что-то о шпионаже, секретных миссиях и спасении Земли? Кармен и Джуни Кортесы, главные герои трилогии «Дети шпионов», воплотили эту мечту в реальность. С понедельника по среду в 12:15 на ТЕТ они будут сначала спасать миссию родителей, затем – отправятся в зону бермудского треугольника на таинственный остров, а в финальной части спасут планету от Кибергения.

В четверг в 12:15 – «Гринч – похититель Рождества»

Можно долго искать главный рождественский фильм всех времен, но «Гринч – похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли всегда упоминается в первую очередь. Саркастическому и одинокому, главному герою надоело, что люди слишком веселятся на Рождество.

Поэтому он решает похитить не что иное, как Рождество! Хотя по характеру Гринч не лучший кандидат, но по масштабу планов он точно Человек идей! Смотри в четверг в 12:15, как изменятся планы Гринча и кто победит: добро или зло.

В пятницу в 12:15 – «101 далматинец»

Двое далматинцев, Понго и Пэдди, влюбляются друг в друга так сильно, что решают женить хозяев друг на друге, лишь бы жить вместе. План удался и теперь у пары далматинцев родилось 15 милых щенят.

Приключения только начинаются, потому что уже очень скоро малышей похищают и Понго с Пэдди отправляются на их поиски. Вместе им придется противостоять помешавшейся моднице – Круэлле де Виль.

В новогодние праздники отправляйся в мечты детства на ТЕТ.