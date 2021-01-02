Праздники на телеканале ТЕТ продолжаются: Гринч – похититель Рождества, Дети шпионов, 101 далматинец
Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 4 по 8 января 2021 года.
Понедельник-среда в 12:15 – «Дети шпионов» – все части
Кем ты мечтал стать в детстве? Возможно, там было что-то о шпионаже, секретных миссиях и спасении Земли? Кармен и Джуни Кортесы, главные герои трилогии «Дети шпионов», воплотили эту мечту в реальность. С понедельника по среду в 12:15 на ТЕТ они будут сначала спасать миссию родителей, затем – отправятся в зону бермудского треугольника на таинственный остров, а в финальной части спасут планету от Кибергения.
В четверг в 12:15 – «Гринч – похититель Рождества»
Поэтому он решает похитить не что иное, как Рождество! Хотя по характеру Гринч не лучший кандидат, но по масштабу планов он точно Человек идей! Смотри в четверг в 12:15, как изменятся планы Гринча и кто победит: добро или зло.
В пятницу в 12:15 – «101 далматинец»
Двое далматинцев, Понго и Пэдди, влюбляются друг в друга так сильно, что решают женить хозяев друг на друге, лишь бы жить вместе. План удался и теперь у пары далматинцев родилось 15 милых щенят.
Приключения только начинаются, потому что уже очень скоро малышей похищают и Понго с Пэдди отправляются на их поиски. Вместе им придется противостоять помешавшейся моднице – Круэлле де Виль.
В новогодние праздники отправляйся в мечты детства на ТЕТ.