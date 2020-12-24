Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии

Эксклюзив 24 декабря 2020 19:50 Юлия Крутиева
Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии
Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии
пресс-служба канала 2+2

В эту пятницу, 25 декабря, канал 2+2 покажет комедийный боевик «Полтора шпиона», в котором главные роли исполнили Дуэйн «Скала» Джонсон и Кевин Харт.

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По сюжету картины «Полтора шпиона», бывшие друзья Кельвин и Боб встречаются спустя 20 лет после школьного выпуска. Кельвин из всеобщего любимчика превратился в унылого бухгалтера, а толстяк Боб стал агентом ЦРУ. Вместе им придется поучаствовать в секретной спецоперации и посадить за решетку террористов.  

Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии / пресс-служба канала 2+2
Самые интересные факты о фильме собрал TV.UA.

  1. Дуэйн Джонсон на 33 сантиметра выше и на 45 килограммов тяжелее своего напарника по фильму – Кевина Харта.
  2. Главные актеры сдружились на съемочной площадке и стали хорошими друзьями. Дуэйн Джонсон и Кевин Харт также играют в дуэте в фильме «Джуманджи». 
  3. В жизни актеры никак не могли бы учиться вместе, потому что Джонсон старше Харта на семь лет.
  4. Фильм снимали весной и летом 2015 года, хотя работу над сценарием начали намного раньше – еще в 2010.
  5. Съемки фильма проходили в штате Массачусетс, включая Бостон, Берлингтон, Линн, Миддлтон и Куинси.

Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии / пресс-служба канала 2+2
Напомним, 

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