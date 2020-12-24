Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии
Эксклюзив 24 декабря 2020 19:50
Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии
пресс-служба канала 2+2
В эту пятницу, 25 декабря, канал 2+2 покажет комедийный боевик «Полтора шпиона», в котором главные роли исполнили Дуэйн «Скала» Джонсон и Кевин Харт.
Читайте такжеХолостячка: Ксения Мишина сделала новое громкое заявление касательно победы Александра ЭллертаПо сюжету картины «Полтора шпиона», бывшие друзья Кельвин и Боб встречаются спустя 20 лет после школьного выпуска. Кельвин из всеобщего любимчика превратился в унылого бухгалтера, а толстяк Боб стал агентом ЦРУ. Вместе им придется поучаствовать в секретной спецоперации и посадить за решетку террористов.
Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии / пресс-служба канала 2+2
- Дуэйн Джонсон на 33 сантиметра выше и на 45 килограммов тяжелее своего напарника по фильму – Кевина Харта.
- Главные актеры сдружились на съемочной площадке и стали хорошими друзьями. Дуэйн Джонсон и Кевин Харт также играют в дуэте в фильме «Джуманджи».
- В жизни актеры никак не могли бы учиться вместе, потому что Джонсон старше Харта на семь лет.
- Фильм снимали весной и летом 2015 года, хотя работу над сценарием начали намного раньше – еще в 2010.
- Съемки фильма проходили в штате Массачусетс, включая Бостон, Берлингтон, Линн, Миддлтон и Куинси.
Полтора шпиона: ТОП-5 фактов о драйвовой комедии / пресс-служба канала 2+2