Холостячка: Александр Эллерт рассказал, как дочь отреагировала на его победу в шоу
Финал проекта «Холостячка» выдался очень эмоциональным.
В финале актрисе пришлось взвесить все «за» и «против», чтобы выбрать самого надежного и любимого мужчину, с которым она будет строить отношения вне камер.
Покорить сердце Ксении удалось сценаристу Александру Эллерту. Однако выбор актрисы понравился не всем поклонникам «Холостячки». Пользователи соцсетей и даже звезды нещадно критикуют ее.
Кроме того Эллерт рассказал, как 12-летняя дочь Эля отреагировала на его победу в шоу. По словам сценариста, девочка был очень рада за него.
Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: «Ура!» - признается Александр.