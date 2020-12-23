Холостячка: Александр Эллерт рассказал, как дочь отреагировала на его победу в шоу

23 декабря 2020 10:40 Юлия Крутиева
Холостячка: Александр Эллерт рассказал, как дочь отреагировала на его победу в шоу
Сценарист Александр Эллерт
instagram.com/ellert_a

Финал проекта «Холостячка» выдался очень эмоциональным.

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На протяжении девяти выпусков проекта «Холостячка» Ксения Мишина ходила на свидания и устраивала проверку мужчинам-участникам, которые удивляли ее своими поступками и действиями.

В финале актрисе пришлось взвесить все «за» и «против», чтобы выбрать самого надежного и любимого мужчину, с которым она будет строить отношения вне камер.

Покорить сердце Ксении удалось сценаристу Александру Эллерту. Однако выбор актрисы понравился не всем поклонникам «Холостячки».  Пользователи соцсетей и даже звезды нещадно критикуют ее.

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a
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Сам Александр дал интервью сайту канала СТБ, в котором признался, что в финале «Холостячки» очень сильно переживал. 

Кроме того Эллерт рассказал, как 12-летняя дочь Эля отреагировала на его победу в шоу. По словам сценариста, девочка был очень рада за него.

Она довольна! Мы виделись, созванивались, списывались. Сказала: «Ура!» - признается Александр.

Александр Эллерт с дочкой / instagram.com/ellert_a
Напомним, 

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