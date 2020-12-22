Michelle Andrade получила серьезную травму во время репетиции: не могла вставать с кровати

22 декабря 2020 16:40 Юлия Крутиева
Michelle Andrade получила серьезную травму во время репетиции: не могла вставать с кровати
Певица Michelle Andrade
instagram.com/mishvirmish

2020 год заканчивается для Michelle Andrade не очень приятно.

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На днях Michelle Andradе поделилась со своими поклонниками не очень приятной новостью. На своей странице в Инстаграм певица сообщила, что получила серьезную травму.

Во время репетиции постановки для новогоднего концерта с треком «Mirror» Michelle повредила шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову ни в одну из сторон.

Вчера мы отменили очень крутое выступление к которому готовились с командой режиссеров и танцоров! Это должна была быть мега крутая постановка на мой новый трек «Mirror», - пишет певица. - Я им так горела и мне было безумно обидно осознать, что станцевать его не получится. Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону...

Певица Michelle Andrade / instagram.com/mishvirmish

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Певица призвала фолловеров не повторять подобных ошибок и разминать свое тело перед тренировками или репетициями.

Не относитесь к этому несерьезно или как сделала я: «У меня уже достаточно скиллов, сейчас все будет гуд! Раздам жару». Но было не совсем так. Даже если у вас уже мало времени в спортзале или опоздали на любое тренировки - всегда разогревайте свое тело! P.S. Мы еще обязательно вам покажем этот номер, - уверяет звезда.

Напомним, 

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