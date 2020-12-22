Michelle Andrade получила серьезную травму во время репетиции: не могла вставать с кровати
22 декабря 2020 16:40
Певица Michelle Andrade
instagram.com/mishvirmish
2020 год заканчивается для Michelle Andrade не очень приятно.
Michelle Andradе поделилась со своими поклонниками не очень приятной новостью. На своей странице в Инстаграм певица сообщила, что получила серьезную травму.
Во время репетиции постановки для новогоднего концерта с треком «Mirror» Michelle повредила шею до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову ни в одну из сторон.
Вчера мы отменили очень крутое выступление к которому готовились с командой режиссеров и танцоров! Это должна была быть мега крутая постановка на мой новый трек «Mirror», - пишет певица. - Я им так горела и мне было безумно обидно осознать, что станцевать его не получится. Я повредила себе шею, до такой степени, что самостоятельно не могла вставать с кровати и двигать голову в любую сторону...
Певица Michelle Andrade / instagram.com/mishvirmish
Не относитесь к этому несерьезно или как сделала я: «У меня уже достаточно скиллов, сейчас все будет гуд! Раздам жару». Но было не совсем так. Даже если у вас уже мало времени в спортзале или опоздали на любое тренировки - всегда разогревайте свое тело! P.S. Мы еще обязательно вам покажем этот номер, - уверяет звезда.
Напомним,