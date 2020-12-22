МАСКА: раскрыта тайна, какой костюм стал самым дорогим в шоу
Уже скоро зрители канала «Украина» смогут насладиться зрелищным гипер-шоу «МАСКА».
Художники по костюмам – Леся Патока и Назар Дидык разработали 22 невероятных персонажа, которые станут главным украшением оригинального шоу «МАСКА». Одним из героев шоу стал Дракон. По словам Леси Патоки, которая занимается разработкой данного персонажа, Дракон – самый массивный герой, к тому же его костюм – один из самых сложных в изготовлении.
Высота Дракона составляет 2,6 метров – до краешка усов, к тому же у него самые большие ноги – 85 см каждая! На нем 4000 чешуек, которые резались с помощью специального лазера, а после выкладывались нашими мастерами. Глаза Дракона художник создавала отдельно – они расписаны и сделаны непосредственно под него. Но нашу работу усложнили рога, которые отливались трижды – первые оказались слишком тяжелыми и заваливали голову назад. После чего нам пришлось полностью переконструировать их – сделать более облегченную форму, – поделилась художница по костюмам Леся Патока.
Еще у персонажа есть огромный, красивейший хвост, который достигает практически 1,5 метров. Для его создания мы применили уникальную пластичную технологию каркаса внутри. Он сделан из сегментов, и поэтому при ходьбе хвост двигается очень плавно, а не лежит непонятной трубой и тянется. Его же можно выкладывать – он довольно гибкий и это круто! – добавила Леся Патока.
Казалось бы, можно сделать что-то попроще, но у меня была мечта реализовать его на наших просторах, ведь практически все посмотрели сериал «Игры престолов», и хотелось эту сказку немного оживить и показать, что у нас могут быть не менее красивые драконы! К тому же персонаж имеет свою историю. Это боевой Дракон – он участвует в боях с неким посылом на Восток, – комментирует художница по костюмам.
Напомним,