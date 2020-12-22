МАСКА: раскрыта тайна, какой костюм стал самым дорогим в шоу

Уже скоро зрители канала «Украина» смогут насладиться зрелищным гипер-шоу «МАСКА».

Специально для украинской версии мирового бестселлера The Masked Singer лучшие художники Украины создали невероятные костюмы уникальных персонажей, под которыми спрячутся самые известные люди страны. Одним из героев звездного шоу-детектива «МАСКА» станет восточный красавец Дракон, который назван самым массивным персонажем.

Художники по костюмам – Леся Патока и Назар Дидык разработали 22 невероятных персонажа, которые станут главным украшением оригинального шоу «МАСКА». Одним из героев шоу стал Дракон. По словам Леси Патоки, которая занимается разработкой данного персонажа, Дракон – самый массивный герой, к тому же его костюм – один из самых сложных в изготовлении.

Высота Дракона составляет 2,6 метров – до краешка усов, к тому же у него самые большие ноги – 85 см каждая! На нем 4000 чешуек, которые резались с помощью специального лазера, а после выкладывались нашими мастерами. Глаза Дракона художник создавала отдельно – они расписаны и сделаны непосредственно под него. Но нашу работу усложнили рога, которые отливались трижды – первые оказались слишком тяжелыми и заваливали голову назад. После чего нам пришлось полностью переконструировать их – сделать более облегченную форму, – поделилась художница по костюмам Леся Патока.

И хотя на создание данного персонажа ушло не мало сил, времени и денег – он один из самых дорогих в шоу «МАСКА» – Дракон получился поистине магическим!

Еще у персонажа есть огромный, красивейший хвост, который достигает практически 1,5 метров. Для его создания мы применили уникальную пластичную технологию каркаса внутри. Он сделан из сегментов, и поэтому при ходьбе хвост двигается очень плавно, а не лежит непонятной трубой и тянется. Его же можно выкладывать – он довольно гибкий и это круто! – добавила Леся Патока.

Герой гипер-шоу «МАСКА» Дракон / пресс-служба канала Украина

А в дополнение еще и крылья, вес которых достигает 5 кг! Так, звезде, которая спрячется под костюмом Дракона, придется привыкнуть и к новому весу, и к габаритам. Но история персонажа объясняет все детали его образа.

Казалось бы, можно сделать что-то попроще, но у меня была мечта реализовать его на наших просторах, ведь практически все посмотрели сериал «Игры престолов», и хотелось эту сказку немного оживить и показать, что у нас могут быть не менее красивые драконы! К тому же персонаж имеет свою историю. Это боевой Дракон – он участвует в боях с неким посылом на Восток, – комментирует художница по костюмам.

Как сообщалось ранее, украинское шоу «МАСКА» на канале «Украина» будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Ведущим шоу станет телезвезда Владимир Остапчук.

Напомним,