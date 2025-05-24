МастерШеф 15 сезон 13 випуск від 24.05.2025 дивитися онлайн

24.05.2025 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 13 випуск 15 сезону шоу МастерШеф. 13 випуск проєкту МастерШеф 15 сезон від 24.05.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 13 випуску проєкту МастерШеф 15 сезон: перший конкурс тижня буде присвячено дружбі між аматорами та дружбі між смаками. Дружба між учасниками, адже сьогодні вони готуватимуть в парах, судитимуть їх теж парами. Відтак, буде пара найкращих та пара найгірших. А ось щодо смаків – все дещо складніше: кожна пара має приготувати дві страви, які мають бути візуально ідентичними, а за смаками – кардинально різними. Чи вораються кухарі з завданням підвищеної складності? Дивіться онлайн МастерШеф 15 сезон 13 випуск від 24.05.2025.

13 випуск шоу МастерШеф 15 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.