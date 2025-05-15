Актор Григорій Бакланов – про знакову роль у серіалі «Спіймати Кайдаша», тінь її популярності та нового героя у «Коханні та полум’ї»
Григорія Бакланова вже давно асоціюють із яскравим образом Лавріна з серіалу «Спіймати Кайдаша». І сам актор не заперечує – ця роль стала поворотною в його кар’єрі.
Так, ця роль справді змінила багато чого. Але є й інший бік – тебе починають ототожнювати не з тобою, а з персонажем. Актору важливо мати різні амплуа, пробувати себе в нових жанрах, щоб не застрягти в чиємусь образі назавжди, – зізнається Григорій.
Сьогодні актор активно працює над тим, щоб розширити горизонти своєї акторської палітри. Його можна побачити у нових проєктах – у кіно, серіалах та театрі – й у зовсім інших, нетипових ролях.
Я не хочу зупинятися. Мені цікаво відкривати себе наново в кожній ролі – комедійній, драматичній, трагічній. Глядач має побачити, що я можу бути різним, – підкреслює Бакланов.
Новим його екранним персонажем став Святослав Мороз – один із головних героїв серіалу СТБ «Кохання та полум’я». Пожежник-рятувальник і вибухотехнік зі спецпідрозділу, його персонаж – не тільки відважний фахівець, а й життєрадісний чоловік з почуттям гумору та активною присутністю в соцмережах.
Мій герой Свят – рятувальник ДСНС, який завжди усміхнений і позитивний. Він не лише рятує людей, а й встигає бути активним у TikTok, фліртувати з дівчатами, жартувати. Мені здається, що я багато в чому наділяю його своїми рисами, особливо – ставленням до життя. А от решту його якостей – хіба що окрім вигадливості до парадоксальних дій – я б залишив йому, – розповідає актор.
Проходили лабіринт-клітку й не тільки. Повна амуніція: захисний костюм, балон на спині, маска. Усе в темряві – і треба на швидкість пролізти вузькими проходами. Іноді повзеш боком, бо через балон не ляжеш на живіт. Треба стежити, щоб нічого не зачепити. Під тобою – ями, в які легко впасти. Але найбільше вибивало з рівноваги – запис криків про допомогу. У якийсь момент здалося, що це не запис, а кричить Оля – моя партнерка. Ми були в масках, майже не чули одне одного, й ледве докричалися, щоб з’ясувати, що все гаразд і можна рухатися далі, – згадує Бакланов.
Я шукав у ньому спільні зі мною риси. Вони вже були в сценарії – і серйозність, і зосередженість під час роботи, і легкість у повсякденні. Хотілося зробити його ще живішим, тому я з радістю вигадував для Свята фрази на кшталт «я себе беріг» – щоб підкреслити його грайливу сторону. А найбільш знаковою стала сцена, де він винить себе за те, що не встиг урятувати жінку. Я згадав кадр: рятувальник сидить із пляшкою води в руці, затуливши обличчя долонею. Саме цей образ я хотів передати – мовчазний біль після бурі, – ділиться актор.
У кожного актора бувають періоди сумнівів – особливо коли професія вимагає постійної емоційної віддачі, внутрішньої чесності та готовності змінюватися. Григорій не приховує: іноді виникає запитання «а чи туди я йду?» – і це, навпаки, важлива підказка.
Так. І не раз. І досі буває. Але сумніви – це не слабкість. Це сигнал: «Рости далі». Я не боюся змінюватися. Страшніше – зупинитися й не рухатися вперед, – говорить Григорій.