Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару розповіли про спілкування з Антоном Батирєвим та Оксаною Байрак

22 июня 2022 12:31 Туренко Андрей
Григорій Бакланов і Анастасія Цимбалару розповіли про спілкування з Антоном Батирєвим та Оксаною Байрак
Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов
Пресслужба каналу Україна

Відомі українські актори Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов зізнались, коли востаннє спілкувались із своїм колишнім колегою та другом Антоном Батирєвим і прокоментували позицію режисерки Оксани Байрак.

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Зіркове подружжя Анастасія Цимбалару і Григорій Бакланов зізнається – буквально за кілька днів до початку війни вони завершили великий і важливий для них проєкт, якому не судилося вийти на екрани. 

Причина цьому така – головну роль виконав російський актор Антон Батирєв, який тривалий час замовчував свою проросійську позицію, а вже у перші дні війни показав справжнє обличчя.

За сім годин до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну я з ним спілкувався. А далі все почалося… Взагалі до цього ми мали гарні стосунки, ходили в гості одне до одного, дружили – принаймні, нам так здавалося. Ми знали його позицію – він був проти неадекватної політики своєї країни, – розповідає актор Григорій Бакланов в інтерв’ю програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Актор Григорій Бакланов / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Звісно, тоді акторська пара вірила в таку позицію колеги, однак сьогодні артисти дивляться на цю ситуацію інакше. 

Завжди ми чули такі слова: «Все буде добре. Війна скінчиться, і ви приїдете до нас у гості, а ми до вас…» Мені здавалось, що ми розмовляємо про одне й те ж саме. Але зараз розумію – такими фразами можна пояснювати що завгодно. Ці слова не говорили про його позицію – це нам здавалось, що він нас підтримує, – коментує Анастасія.

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Актори зазначають – останній раз із Батирєвим вони спілкувались 23 лютого біля 23:00. А вже за кілька днів їхній «друг» відкрився з зовсім іншого боку. Тоді ж здивувала всіх і режисерка Оксана Байрак, яка виклала пост про те, як скрутно буде українському кіно без «такого секс-символа, як Антон Батирєв». 

Я не чув жодного вислову від неї. Ми не слідкували за нею у соціальних мережах. Так, ми співпрацювали, але ніколи не спілкувались на політичні теми, – прокоментував Григорій Бакланов.

Самі ж актори впевнені – українська кіноіндустрія зараз нічого не втрачає – навпаки. Сьогодні, як ніколи раніше, слід зосередитись на своєму, українському.

Нам не треба нічого російського. Ми й так надто багато років з цим затягували. Часто запрошували їхніх акторів, режисерів – завзято хотіли з ними співпрацювати. Мабуть, якщо б відмовились від цього раніше – цього всього зараз і не було б. Тому моя думка така – я не хочу співпрацювати з країною-агресором і не хочу розмовляти російською мовою. Ми всі маємо до цього прийти, – поділилась акторка.

Акторка Анастасія Цимбалару / instagram.com/nastya_tsymbalaru
Нагадаємо, 

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