Юрій Горбунов став новим ведучим ранкового шоу

21 июня 2022 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юрій Горбунов став новим ведучим ранкового шоу
Ведучий Юрій Горбунов
Пресслужба каналу 1+1

Улюблена програма українських телеглядачів «Сніданок з 1+1» отримала нового ведучого.

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21 червня у ефірі «Сніданку з 1+1» до Руслана Сенічкіна та Нелі Шовкопляс доєднався ведучий «Голосу країни» та «Танців з зірками» Юрій Горбунов

Відтепер Юрій офіційно доєднався до команди ведучих та буде зустрічати із українцями ранки у прямому ефірі ранкового шоу.

Для мене повернення в ранкову програму - це як повернення до альма-матер, до витоків. Це завжди приємно, щемливо, навіть надзвичайно інтимно і так само відповідально, як і великі розважальні шоу. Коли до великого шоу у тебе є можливість готуватись цілий тиждень, то тут – щоденна робота. Вона вимагає бути весь час в тонусі, в курсі усіх справ, щоб підтримати будь-яку тему, бути в курсі усього, що відбувається на фронті, в політиці, в медицині та інших сферах. Це щоденна відповідальна праця, тому я дуже радий мати можливість приєднатись до своїх колег та бути корисним, - прокоментував Горбунов.

Руслан Сенічкін, Нелі Шовкопляс та Юрій Горбунов / Пресслужба каналу 1+1

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До Міжнародного дня йоги новий ведучий «Сніданку з 1+1» влаштував тренування для Нелі Шовкопляс та Руслана Сенічкіна, виступивши в ролі інструктора. Як відомо, Юрій практикує заняття з йоги та говорить, що вони покращують його фізичний та моральний стан.

Нагадаємо, 

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