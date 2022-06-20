Тарас Цимбалюк вдруге розвівся: Не пройшло й року після весілля

20 июня 2022 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тарас Цимбалюк вдруге розвівся: Не пройшло й року після весілля
Тарас Цимбалюк з екс-дружино. Тіною
instagram.com/tina_antonenko

Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що розвівся з другою дружиною Тіною Антоненко.

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Зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк повідомив, що його другому шлюбу прийшов кінець. Через 11 місяців шлюбу та 4-х років стосунків з візажисткою Тіною актор розійшовся.

Про розлучення Тарас і Тіна повідомили через соціальні мережі. Так, на своїй сторінці в Інстаграм у сторіз Цимбалюк написав:

Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після чотирьох років разом так буває: щоб продовжити лишатись щасливими, мусимо обирати окремі дороги, без межно вдячний за цей час. Життя продовжується, – опублікував допис в Instastories Цимбалюк.

Весілля Тараса Цимбалюка з Тіною Антоненко / instagram.com/tina_antonenko

Тіна також залишила публікацію в мережі. В пості дівчина подякувавла Тарасу за час, досвід та розвиток.

Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна - велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала виключенням. З поваги до Тараса та до себе я не стану давати жодних коментарів(власне, як завжди). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку побачили ми вдвох, за досвід та розвиток.

Тарас Цимбалюк з екс-дружиною Тіною / instagram.com/tina_antonenko

Зазначимо, що для Тараса це був другий шлюб. Перший раз він одружився зі своєю однокурсницею Ангеліною. У своїх інтерв'ю Цимбалюк казав, що його шлюб тоді закінчився через те, що він не був готовий до нього – "зрозумів, що взагалі не нагулявся".

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