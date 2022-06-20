Тарас Цимбалюк вдруге розвівся: Не пройшло й року після весілля
Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що розвівся з другою дружиною Тіною Антоненко.
Про розлучення Тарас і Тіна повідомили через соціальні мережі. Так, на своїй сторінці в Інстаграм у сторіз Цимбалюк написав:
Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після чотирьох років разом так буває: щоб продовжити лишатись щасливими, мусимо обирати окремі дороги, без межно вдячний за цей час. Життя продовжується, – опублікував допис в Instastories Цимбалюк.
Тіна також залишила публікацію в мережі. В пості дівчина подякувавла Тарасу за час, досвід та розвиток.
Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна - велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала виключенням. З поваги до Тараса та до себе я не стану давати жодних коментарів(власне, як завжди). Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку побачили ми вдвох, за досвід та розвиток.
Зазначимо, що для Тараса це був другий шлюб. Перший раз він одружився зі своєю однокурсницею Ангеліною. У своїх інтерв'ю Цимбалюк казав, що його шлюб тоді закінчився через те, що він не був готовий до нього – "зрозумів, що взагалі не нагулявся".
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