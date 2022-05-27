Тарас Цимбалюк розповів, як його теща вижила в окупованому Маріуполі

27 мая 2022 18:40 Туренко Андрей
Тарас Цимбалюк розповів, як його теща вижила в окупованому Маріуполі
Актор Тарас Цимбалюк
instagram.com/taras.tsymbaliuk

Відомий український актор Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов у лави тероборони чи ЗСУ та поділився своєю жахаючою історією війни.

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Зірка українського кіно, актор Тарас Цимбалюк зізнається – про те, що почнеться війна не вірив до останнього. Чоловік активно знімався у серіалах, тому на 24 лютого і думати не міг про тривожну валізку і про те, що йому доведеться вивозити дружину, сестру та племінників із Києва. 

В перші дні війни чоловік не розумів, що робити і як він може бути корисним своїй країні.

Я зайняв свою нішу. Оскільки у мене не було військової кафедри і я не служив в армії, то думати про лави ЗСУ було недоречно. Коли ми ще перебували в Корсуні, я звернувся до хлопців із тероборони з питанням, чи потрібен я там. Мені сказали, що можу просто стояти з автоматом. Тож я вирішив бути корисним у медіапросторі, – розповів актор Тарас Цимбалюк журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Актор Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Так, Тарас став активно займатись волонтерством і навіть намагався донести до своїх колег, які продовжують жити і працювати в росії те, що треба доносити правду до своєї аудиторії. А тим часом йому краяли серце переживання за тещу та бабусю дружини, які жили в Маріуполі і з початку березня кілька тижнів не виходили на зв’язок.

Вони два тижні просиділи в підвалі, допоки окупанти не стали обстрілювати і його. Тоді вони зрозуміли, що треба вставати і тікати. В них була така можливість, адже з’ясувалось, що їхня машина була пошкоджена лише раз уламком, – поділився актор в ефірі «Зіркового шляху». – Я не можу навіть уявити, що пережили ті люди, яким вдалось виїхати звідти. Це страх! Вони розкручували батареї та пили з них воду, смоктали якийсь шматок сала – один в три дні, просто для того, щоб вижити. У бабусі цукровий діабет… але ця війна їх ще сильніше загартувала.

Актор Тарас Цимбалюк / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наразі актор з дружиною Тіною перебувають у Києві. Врятовані теща з мамою теж проживають у столиці в своїй окремій квартирі та сподіваються повернутись до Маріуполя. Хоча їхнє житло не в кращому стані – бабусин будинок зруйнований прямим попаданням снаряду, а дім тещі актора сильно пошкоджений і в ньому мешкали кілька різних груп орків. 

Нагадаємо, 

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