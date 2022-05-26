Леся Нікітюк розповіла, який ранковий "ритуал" з’явився у неї після наступу росії

Эксклюзив 26 мая 2022 14:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Нікітюк розповіла, який ранковий
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, як повномасштабний наступ росії на Україну вплинув на її розклад дня.

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Раніше дні Лесі Нікітюк були розписані похвилинно зніманнями для телебачення та роботою над Instagram-блогом. Часу на відпочинок практично не залишалося. Втім, як і зараз, але є один нюанс. Тепер весь час ведуча Нового каналу приділяє допомозі вимушеним переселенцям, які змогли втекти з гарячих точок та знайшли прихисток у Хмельницькій області. Крім того, у зірки з’явився новий ранковий «ритуал».

У мене кожен ранок починається зі сліз. Починаючи з хвилини мовчання о 9-тій годині в пам’ять всіх, хто загинув від воєнних дій росії. Далі я дивлюся новини – це другий етап сліз, – зізналася Леся.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Втім, не завжди день Нікітюк починається з суму – іноді її просто розчулюють повідомлення, які надсилають прихильники.

Інколи ще додаються сльози радості та гордості за наших людей. Днями розказала в Instagram про свою підписницю з Естонії, яка нам допомагає по волонтерству. Так от, тисячі моїх підписників написали їй «дякую»! Це настільки мотивує та підтримує, адже ми зараз разом! Підписники своїми діями взяли мене, розкисшу тряпку, стрепенули і змусили зібратися. Все буде Україна! – додала ведуча Нового каналу.

Нагадаємо,

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волонтер новини війна особисте життя зірок Новий канал Леся Нікітюк ексклюзив

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