Леся Нікітюк розповіла, який ранковий "ритуал" з’явився у неї після наступу росії Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведуча Леся Нікітюк Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, як повномасштабний наступ росії на Україну вплинув на її розклад дня.