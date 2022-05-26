Леся Нікітюк розповіла, який ранковий "ритуал" з’явився у неї після наступу росії
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк зізналася, як повномасштабний наступ росії на Україну вплинув на її розклад дня.
У мене кожен ранок починається зі сліз. Починаючи з хвилини мовчання о 9-тій годині в пам’ять всіх, хто загинув від воєнних дій росії. Далі я дивлюся новини – це другий етап сліз, – зізналася Леся.
Втім, не завжди день Нікітюк починається з суму – іноді її просто розчулюють повідомлення, які надсилають прихильники.
Інколи ще додаються сльози радості та гордості за наших людей. Днями розказала в Instagram про свою підписницю з Естонії, яка нам допомагає по волонтерству. Так от, тисячі моїх підписників написали їй «дякую»! Це настільки мотивує та підтримує, адже ми зараз разом! Підписники своїми діями взяли мене, розкисшу тряпку, стрепенули і змусили зібратися. Все буде Україна! – додала ведуча Нового каналу.
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