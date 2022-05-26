Військова служба, весілля, розлучення: як змінилося життя акторів "Перших ластівок"

26 мая 2022 10:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Військова служба, весілля, розлучення: як змінилося життя акторів
Максим Девізоров з дружиною
Пресслужба Нового каналу

Зірки серіалу Нового каналу Максим Самчик і Максим Девізоров внесли зміни в своє особисте життя.

Читайте такжеСлава Камінська розповіла про життя з дітьми та мамою у Нідерландському селищі
Кожна історія рано чи пізно добігає кінця. Так сталося й зі шлюбом Максима Самчика – актора серіалу Нового каналу «Перші ластівки». Після шести років стосунків він розлучився з акторкою Ангеліною Трандафіловою, зіркою серіалу «Новенька».

Ми багато що пережили за цей час. Змінилися, виросли разом. Я багато що для себе зрозуміла та відкрила. Усвідомила, яка я, якою можу бути й на що здатна, – розповіла Ангеліна. – Ми разом пройшли уроки, які мали пройти, і тепер наші шляхи розходяться. На кожного чекає своя щаслива дорога вперед! Я вдячна за кожен момент нашого спільного життя, за кожну подію! Максим – моя близька людина, і такою залишиться. Неможливо взяти й вирізати зі свого життя людину. Та й не потрібно. Ми обоє — молоді, талановиті, красиві, вільні. Попереду на нас чекає щось прекрасне, найкраще. Я в цьому впевнена!

Максим Самчик і Ангеліна Трандафілова / Пресслужба Нового каналу

Актори почали зустрічатися у 2016 році. А в квітні 2020-го, у розпал карантину через пандемію COVID-19, одружилися. На жаль, їхній шлюб тривав лише два роки.

А ось у іншого актора «Перших ластівок» – Максима Девізорова – позитивніші зміни в особистому житті. Нещодавно він одружився з акторкою Світланою Гордієнко. Пара розписалася у Дніпрі, на весіллі вони побачилися вперше з березня, адже наразі Девізоров воює у лавах ЗСУ в Донецькій області.

Максим Девізоров з дружиною / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини Перші ластівки особисте життя зірок Новий канал Максим Девізоров

Материалы по теме

Даніель Салем вирішив удочерити дитину
Новости

Даніель Салем вирішив удочерити дитину
Віталій Козловський розповів, чому він відмовляється від благодійних концертів за кордоном
Новости

Віталій Козловський розповів, чому він відмовляється від благодійних концертів за кордоном
Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії
Новости

Альо, нас тут бомблять ваші: Єгор Крутоголов про спілкування з родичами з росії
Міжнародна інвестиційна компанія допомогла трьом обласним лікарням з обладнанням

Міжнародна інвестиційна компанія допомогла трьом обласним лікарням з обладнаннямРеклама
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска

Финалистка "Супер Топ-модели по-украински" Арина Любителева рассказала, как вступила в войска
Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече

Наталія Могилевська розповіла про всиновлення дитини та надійне поряд чоловіче плече
8 правил, як вижити під завалами в квартирі

8 правил, як вижити під завалами в квартирі

Популярное видео

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним

Олександр Педан – про перший день війни: Почекаю до ранку. І от це "почекаю" стало фатальним
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн

Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 4 серію онлайн
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 01.05.2022)
Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ

Неймовірна правда про українців: історії дітей, які вразили увесь світ
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK