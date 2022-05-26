Військова служба, весілля, розлучення: як змінилося життя акторів "Перших ластівок"

Зірки серіалу Нового каналу Максим Самчик і Максим Девізоров внесли зміни в своє особисте життя.

Кожна історія рано чи пізно добігає кінця. Так сталося й зі шлюбом Максима Самчика – актора серіалу Нового каналу «Перші ластівки» . Після шести років стосунків він розлучився з акторкою Ангеліною Трандафіловою, зіркою серіалу «Новенька».

Ми багато що пережили за цей час. Змінилися, виросли разом. Я багато що для себе зрозуміла та відкрила. Усвідомила, яка я, якою можу бути й на що здатна, – розповіла Ангеліна. – Ми разом пройшли уроки, які мали пройти, і тепер наші шляхи розходяться. На кожного чекає своя щаслива дорога вперед! Я вдячна за кожен момент нашого спільного життя, за кожну подію! Максим – моя близька людина, і такою залишиться. Неможливо взяти й вирізати зі свого життя людину. Та й не потрібно. Ми обоє — молоді, талановиті, красиві, вільні. Попереду на нас чекає щось прекрасне, найкраще. Я в цьому впевнена!

Максим Самчик і Ангеліна Трандафілова / Пресслужба Нового каналу

Актори почали зустрічатися у 2016 році. А в квітні 2020-го, у розпал карантину через пандемію COVID-19, одружилися. На жаль, їхній шлюб тривав лише два роки.

А ось у іншого актора «Перших ластівок» – Максима Девізорова – позитивніші зміни в особистому житті. Нещодавно він одружився з акторкою Світланою Гордієнко. Пара розписалася у Дніпрі, на весіллі вони побачилися вперше з березня, адже наразі Девізоров воює у лавах ЗСУ в Донецькій області.

Максим Девізоров з дружиною / Пресслужба Нового каналу

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