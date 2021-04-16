Звезда "Перших ластівок" Олеся Жураковская чуть не погибла в страшной аварии

16 апреля 2021 12:40 Юлия Туренко
Звезда
Актриса Олеся Жураковская
instagram.com/zhurakivska_olesya

Актриса Олеся Жураковская чудом избежала смерти благодаря своей быстрой реакции.

Читайте такжеВід пацанки до панянки: как живут выпускницы Школы леди, родившие детей
Звезда сериала «Перші ластівки» (Новый канал) Олеся Жураковская не понаслышке знает, что такое чувствовать себя на волоске от смерти — в 2020 году она попала в страшное ДТП.

Я ехала по дороге. По встречной полосе двигались две машины - одна шла на разворот, а другая решила слева ее обойти. Та ударилась об отбойник и взлетела в воздух - прямо на мой автомобиль, - начала жуткий рассказ актриса в интервью на YouTube-канале DOROTYE.

Актриса Олеся Жураковская / instagram.com/zhurakivska_olesya
То, что происходило дальше, больше похоже на кадры из голливудского блокбастера. Но Олеся Жураковская не растерялась и не дала по тормозам, а совершила маневр, который в итоге и спас ей жизнь.

В тот момент было впечатление, что время остановилось, растянулось, и кто-то подсказал мне, что нужно делать. Справа от меня ехала огромная фура, сверху летел автомобиль… Но я успела как-то среагировать, прижаться к грузовику, но не удариться об него, и газонуть, - рассказала актриса. - Только утром поняла, что находилась на грани жизни и смерти. Кстати, будете смеяться, но это была пятница, 13-е число.

Читайте такжеАнна Саливанчук готовится к серьезной операции
К счастью, люди, которые находились в автомобиле, взлетевшем в воздух, остались живы. Водитель немного повредил ногу, а его жена получила ушиб грудной клетки. Учитывая серьезность аварии, считай, отделались легким испугом.

Напомним, 

 

Облако тегов

ДТП Олеся Жураковская смерть новости авария Первые ласточки Первые ласточки 2 сезон Первые ласточки. Зависимые

Материалы по теме

Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове
Анонсы на ТВ

Холостяк-11: участницы проведут 12 часов на безлюдном острове
Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната
Новости

Стосується кожного: в студии ток-шоу обсудят историю о принудительном аборте воспитанницы интерната
Еще один участник "Вар'яти-шоу" похудел на 16 кг: 10 фактов о самом молчаливом "вар'яте"
Новости

Еще один участник "Вар'яти-шоу" похудел на 16 кг: 10 фактов о самом молчаливом "вар'яте"
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании спустя 4 года отношений
Новости

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании спустя 4 года отношений

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 09.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK