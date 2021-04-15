Еще один участник "Вар'яти-шоу" похудел на 16 кг: 10 фактов о самом молчаливом "вар'яте"

Чем живут актеры «Вар'яти-шоу», которое показывает Новый канал? Какие они вне сцены и вместе с домашними? Чем вдохновляются, о чем мечтают?

Давайте познакомимся поближе с самым музыкальным и молчаливым участником коллектива Сергеем Полупаном. Именно под его аккомпанемент Владимир Жогло демонстрирует свое пение в музыкальных номерах. Сергей, тебе слово:

1. Моя фамилия – Полупан, но многие думают, что это прозвище. Очень много людей, которые видят меня впервые, шутят: Полупан, значит, наполовину пан (но смешно почему-то только им).

2. Летом прошлого года похудел на 16 кг, на что мой кум Жогло сказал: тебе раньше было лучше, а кум зря не скажет, и я ему доверяю.

3. За восемь лет в «Вар‘яти-шоу» перепели около 800 песен, поэтому когда за столом кто-то просит сыграть на гитаре, я говорю, что она сломалась.

4. С осени дома почти не ем мяса, потому что собрал очень много грибов, и мясо не влезает в морозилку.

5. С рождения рос в квартире, поэтому решил построить дом, женился, завел собаку, посадил дерево, посеял газон, хожу на рыбалку, за грибами, как и все наши соседи, которые старше меня на 15 лет, одним словом, старость – не радость.

6. Мой папа собирает марки, коллега – пластинки, знакомый – антиквариат, а я – на новую машину, но у них получается как-то лучше.

7. Занимался многими видами спорта – баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, карате, боксом, плаванием. А сейчас занимаюсь тем, что только вспоминаю, как это было классно.

8. У меня очень плохое зрение, поэтому, если на улице я кого-то не узнаю, то действительно не узнаю, потому что ношу линзы.

9. Первая моя официальная работа – бармен. Тогда мне гадалка нагадала, что я буду очень известным, богатым и успешным. Не верьте гадалкам. Или она говорила о моем бывшем руководителе.

10. В этом году хочу, чтобы закончился карантин, и мы поехали куда-то на отдых, и для этого делаю все – мою руки, хожу в маске.

Пусть быстрее осуществится десятый пункт Сергея. А пока давайте поднимать настроение с новым сезоном «Вар'яти-шоу». Смотрите по средам в 19:00 на Новом канале.

Отметим, что летом 2020 года еще один актер "Вар'яти-шоу" Виталий Тыльный похудел на 30 кг, но потом мужчина поправился на 25 кило.

Напомним,