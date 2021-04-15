Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании спустя 4 года отношений
В середине марта 2021 года в СМИ появилась информация о расставании Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом.
Сегодня же 51-летняя певица сделала еще одно официальное заявление. Лопес сообщила, что спустя 4 года отношений все-таки рассталась с Алексом. Несмотря на расставание, пара попытается сохранить теплые дружеские отношения.
Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и очень надеемся, что нам удастся сохранить теплые отношения, – цитирует певицу издание People. – Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем нашим детям и друг другу всего наилучшего.
В 2019 году Алекс сделал певице предложение руки и сердца. Свадьбу пара переносила несколько раз: сначала, из-за подготовки Лопес к большому концертному туру в честь своего 50-летия, а потом из-за пандемии коронавируса.
Напомним,