Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании спустя 4 года отношений

15 апреля 2021 22:40 Юлия Туренко
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о расставании спустя 4 года отношений
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Fotobank / GettyImages

В середине марта 2021 года в СМИ появилась информация о расставании Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом.

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Однако тогда пара все опровергла, назвав это всего лишь слухами. Дженнифер Лопес с возлюбленным заявили, что переживают не самый простой период в отношениях, но расставаться не собираются.

Сегодня же 51-летняя певица сделала еще одно официальное заявление. Лопес сообщила, что спустя 4 года отношений все-таки рассталась с Алексом. Несмотря на расставание, пара попытается сохранить теплые дружеские отношения.

Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и очень надеемся, что нам удастся сохранить теплые отношения, – цитирует певицу издание People. – Мы будем продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих делах и проектах. Мы желаем нашим детям и друг другу всего наилучшего.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Fotobank / GettyImages

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К слову, Лопес и Родригес познакомились в 2006 году, однако о романе пары стало известно лишь в 2017 году. Влюбленные стали жить вместе и воспитывали детей от предыдущих отношений.

В 2019 году Алекс сделал певице предложение руки и сердца. Свадьбу пара переносила несколько раз: сначала, из-за подготовки Лопес к большому концертному туру в честь своего 50-летия, а потом из-за пандемии коронавируса.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с общими детьми / социальная сеть Instagram

Напомним,

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