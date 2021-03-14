Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали разрыв отношений: Не самый простой период
На днях в СМИ разлетелась новость о том, что после четырех лет отношений Джей Ло и Алекс Родригес приняли решение расстаться. Предполагалось, что исполнительница устала от многочисленных измен избранника.
Слухи о расставании, которые опубликовало издание People, появились из-за того, что влюбленные сейчас находятся в разных странах. Лопес работает в Доминиканской Республике, а Родригес в Майами, паре сложно видеться друг с другом. Влюбленные заявили, что продолжают работать над своими отношениями, а информация об их разрыве точно является неправдивой.
Напомним,