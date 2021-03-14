Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали разрыв отношений: Не самый простой период

14 марта 2021 17:00 Катерина Даниленко
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес прокомментировали разрыв отношений: Не самый простой период
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
социальная сеть Instagram

На днях в СМИ разлетелась новость о том, что после четырех лет отношений Джей Ло и Алекс Родригес приняли решение расстаться. Предполагалось, что исполнительница устала от многочисленных измен избранника.

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Звездная чета решила тут же прокомментировать данную информацию. Дженнифер и Алекс заявили, что действительно переживают сейчас не самый простой период в отношениях, однако расставаться не собираются.

Слухи о расставании, которые опубликовало издание People, появились из-за того, что влюбленные сейчас находятся в разных странах. Лопес работает в Доминиканской Республике, а Родригес в Майами, паре сложно видеться друг с другом. Влюбленные заявили, что продолжают работать над своими отношениями, а информация об их разрыве точно является неправдивой.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / социальная сеть Instagram

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К слову, Лопес и Родригес познакомились в 2006 году, однако роман между ними вспыхнул лишь в 2017 году. В марте 2019 мужчина сделал предложение своей избраннице, узаконить свои отношения пара еще не успела. Свадьбу перенесли из-за пандемии коронавируса.

Напомним,

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