Соня Плакидюк предстала полуобнаженной на страницах мужского глянца – фото
Украинский fashion-фотограф Соня Плакидюк разделась для Playboy.
На черно-белых снимках Соня позирует лежа. Одета она в кружевной боди и черные чулки, которые подчеркивают ее аппетитную фигуру. Рыжеволосая красотка перевоплотилась в блондинку с помощью парика.
Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот: вчера было солнце, а сегодня – я в свеженьком Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать),– написала в новом посте фотограф.
Напомним,
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