Соня Плакидюк предстала полуобнаженной на страницах мужского глянца – фото

13 марта 2021 15:00 Катерина Даниленко
Соня Плакидюк предстала полуобнаженной на страницах мужского глянца – фото
Fashion-фотограф Соня Плакидюк
социальная сеть Instagram

Украинский fashion-фотограф Соня Плакидюк разделась для Playboy.

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Знаменитость регулярно снимает звезд шоу-бизнеса в откровенных фотосессиях. Однако в этот раз девушка сама оказалась по ту сторону объектива. Результатами съемки эксперт реалити-шоу "Топ-модель по-украински" похвасталась в своем микроблоге.

На черно-белых снимках Соня позирует лежа. Одета она в кружевной боди и черные чулки, которые подчеркивают ее аппетитную фигуру. Рыжеволосая красотка перевоплотилась в блондинку с помощью парика.

Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот: вчера было солнце, а сегодня – я в свеженьком Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать),
– написала в новом посте фотограф.

Фотограф Соня Плакидюк для Playboy / социальная сеть Instagram

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Поклонники и коллеги артистки восхитились ее смелостью и красотой: «Я знаю женщина, что Вы в красном», «Вы прекрасна!», «Соня, вы вдохновляете», «Нет слов. Это невероятно красиво», «Богиня».

Напомним,

Фотограф Соня Плакидюк для Playboy / социальная сеть Instagram

Фотограф Соня Плакидюк для Playboy / социальная сеть Instagram
 

 

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