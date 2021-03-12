Андрей Джеджула рассказал об отношениях с женой Юлией после рождения дочери

12 марта 2021 13:53 Юлия Крутиева
Андрей Джеджула рассказал об отношениях с женой Юлией после рождения дочери
Андрей Джеджула с женой
instagram.com/djedjula

Конец 2020 года оказался весьма нервным для Андрея Джеджулы.

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Тогда супруга Андрея Джеджулы Юлия обвинила его в психологическом насилии. Женщина призналась, что из-за сильного стресса она едва не потеряла ребенка.

После одного из скандалов беременную Юлию госпитализировали, но, к счастью, ее здоровью и здоровью малыша ничего не угрожало. Тогда в откровенном интервью женщина заявила, что не видит дальнейшей жизни с мужем.

Сам Джеджула продолжительное время не комментировал конфликт с женой. Лишь после рождения дочери ведущий решил высказать свою версию происходящего.

По словам Андрея, с Юлией у него действительно произошел конфликт, который каждый из них трактует по-разному, но о расставании пока речь не идет.

Я считаю, это глубоко личное. Мы стараемся подобрать ключи друг к другу. Не существует семей, в которых нет конфликтов. Просто во всех люди по-разному на них реагируют, - говорит в программе DOROTYE шоумен. - Ты говоришь слово «избиение». Посмотри на меня, я вешу 96 килограммов, 192 рост. Если бы я занимался избиением, как ты говоришь ... у нас есть конфликт, у нас есть ссора, но каждый по-своему трактует эту историю.

Андрей Джеджула с женой и дочкой / instagram.com/djedjula
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Отреагировал Джеджула на слова супруги об их разводе. Шоумен заявил, что это было лишь в планах Юлии, а отвечать за нее он не может.

Это надо у Юли спросить, - говорит ведущий. - Это она у нас мастер разводов. Это же она была инициатором первого. Я только специалист по бракосочетаниям и признаниям.

Напомним, 

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