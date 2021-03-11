Жена Анатолия Анатолича рассекретила возможное имя их третьего ребенка

В конце февраля Анатолий Анатолич сообщил приятную новость.

В эксклюзивном интервью журналу «Теленеделя» Анатолий Анатолич признался, что совсем скоро они со своей супругой Юлой в третий раз статут родителями.

Пара снялась в яркой семейной фотосессии в Америке, в которой Юла впервые продемонстрировала свой уже заметно округлившийся животик. Сейчас она находится на пятом месяце беременности.

8 марта Анатолий с супругой рассекретили пол будущего малыша. В эфире программы «Ранок з Україною» стало известно, что у их дочек совсем скоро появится брат.

Анатолий Анатолич с женой и дочками / instagram.com/anatoliyanatolich

Сейчас Юла активно развивает свою страницу в Инстаграм, в котором делится своими семейными секретами. В частности, вчера она призналась, как может назвать будущего сына.

Супруга ведущего не исключает, что малыша могут назвать в честь отца – Анатолием. Помимо этого Юла попросила подписчиков озвучить свои варианты, как можно назвать мальчика.

Напомним,