Анатолий Анатолич и Юла: Мы ждем третьего ребенка - эксклюзив Теленедели

24 февраля в продажу поступит свежий номер журнала Теленеделя, на обложке которого ведущий канала "Украина" Анатолий Анатолич с женой Юлой. Эксклюзивно Теленеделе они рассказали, что станут родителями в третий раз.

Анатолич: Спасибо! Карантин мы провели действительно с пользой – были рядом невероятное количество времени и поняли в очередной раз, как счастливы все вместе. О третьем ребенке начали задумываться около года назад. Подготавливали себя и старших дочек морально. Мы вчетвером очень близки, нам важно, чтобы все было по желанию и по плану. Так что да, третий ребенок спланирован, как и предыдущие два. По традиции к этому вопросу подходим очень ответственно.

Как узнали о том, что снова станете родителями? Может, были даже предзнаменования, знаки судьбы?

А.: Знаки судьбы в виде теста на беременность. (Улыбается.) И это, кстати, был не первый тест. Мы купили сразу три, чтобы точно быть уверенными в том, что результат позитивный.

Для женщины материнство – это, безусловно, счастье. Но иногда (особенно когда уже счастлива два раза) она испытывает небольшой шок от такого известия. Юла, у вас какие чувства преобладали?

Ю.: Я не испытала шока, потому что мы этого ждали. Но скажу так: поскольку последний раз была в интересном положении восемь лет назад, сейчас по-другому ощущаю весь процесс. Уже вижу, какие классные у нас получаются дети, и жду с нетерпением появления третьего. Интересно, что с первой дочкой считала дни и часы, проведенные в беременности. У меня было море всевозможных календарей, где их отмечала, и проживала каждый день как что-то новое. Вторую дочку хотела скорей родить, чтобы целовать ее, обнимать, нянчить. А ожидая теперь третьего ребенка, хочу, чтобы ему уже был один годик. Вот так рассуждают опытные родители. (Смеется.)

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №8, 2021 от 24 февраля в продаже!

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