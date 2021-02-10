Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя

Эксклюзив 10 февраля 2021 00:42 Александр Кива
Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя
Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя
Личный архив

Журнал Теленеделя обновил формат. Персоной обновленного номера стал певец Олег Винник.

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Журнал «Теленеделя», начиная с №6 от 10 февраля, будет выходить в обновленном формате.

Теперь это издание формата А4 с глянцевой обложкой, которое к тому же увеличилось на 12 полос, – рассказывает шеф-редактор Александр Кива.

Вам не придется платить за него больше – цена не меняется, а мы становимся еще лучше и... толще.

И да, теперь «Теленеделя» смело может назвать себя полностью глянцевым еженедельным журналом с телепрограммой

На обложке обновленного свежего номера — певец Олег Винник. Артист нам рассказал, легко ли его обмануть, что для него значит шоу «Маска», почему тяжело проводить концерты онлайн и как восстанавливает силы. Об этом и многом другом - в «Теленеделе» №6. В продаже с 10 февраля.

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Теленеделя Олег Винник

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