Олег Винник украсил обложку обновленного номера журнала Теленеделя

Журнал Теленеделя обновил формат. Персоной обновленного номера стал певец Олег Винник.

Журнал «Теленеделя», начиная с №6 от 10 февраля, будет выходить в обновленном формате.

Теперь это издание формата А4 с глянцевой обложкой, которое к тому же увеличилось на 12 полос, – рассказывает шеф-редактор Александр Кива.

Вам не придется платить за него больше – цена не меняется, а мы становимся еще лучше и... толще.

И да, теперь «Теленеделя» смело может назвать себя полностью глянцевым еженедельным журналом с телепрограммой

На обложке обновленного свежего номера — певец Олег Винник. Артист нам рассказал, легко ли его обмануть, что для него значит шоу «Маска», почему тяжело проводить концерты онлайн и как восстанавливает силы. Об этом и многом другом - в «Теленеделе» №6. В продаже с 10 февраля.