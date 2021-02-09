Григорий Решетник: Холостяк всегда решает сердцем
9 февраля 2021 22:40
Телеведущий Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ
10 февраля в продажу поступит свежий номер журнала "Телескоп". На обложке — Григорий Решетник.
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