Григорий Решетник рассказал о третьей беременности в семье

Эксклюзив 17 декабря 2020 13:35 Юлия Крутиева
Григорий Решетник рассказал о третьей беременности в семье
Ведущий Григорий Решетник
пресс-служба Нового канала

Почти три недели назад у украинского телеведущего Григория Решетника появилось звание многодетного отца.

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28 ноября телеведущий Григорий Решетник в третий раз стал папой. Теперь его семья с женой Кристиной – многодетная. Старшего сына зовут Иван, ему семь лет. Среднему Дмитрию – три года, а новорожденного назвали Александром. 

Эксклюзивно для Нового канала Решетник впервые рассказал, как проходила беременность, и как реагировали старшие сыновья на жену «с животиком», а впоследствии и на новорожденного братика.

Третья беременность отличается, конечно, от первой и второй, – делится Григорий. – Она пролетела значительно быстрее, ведь надо было продолжать воспитывать старших сыновей и уделять им много внимания. Должны были с женой распределять свое время так, чтобы они не ревновали. Конечно, мы проходили эту схему с самым старшим, Ванюшей, когда ждали появления второго сыночка Димули. Но сейчас добавилось еще больше задач, ведь надо было уделять внимание двум старшим сыновьям, а не одному.

Григорий Решетник с женой и детьми / пресс-служба Нового канала
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Григорий подчеркивает, что также надо давать жене хорошо отдыхать, ведь она продолжала заниматься домашними делами. Семья решила пока справляться без няни. Ведущий вспоминает, что больше всех по поводу того, что у жены рос животик, переживал старший сынишка Ванюша.

Он по этому поводу говорил: «Мамочка, у тебя же потом уменьшится живот, и ты будешь такая же худенькая и красивая, как до беременности?» Мы успокаивали его, что мама будет еще лучше, – говорит Решетник. – Но дети все равно трепетно и нежно относились: целовали животик, обнимали, передавали брату приветик и заказывали ему разные подарки. У нас есть традиция: каждый новорожденный дарит старшим детям подарки. И когда они впервые приехали в роддом, то мама вышла с подарками и передала их старшим от младшего брата. А Ванюша сразу сказал: «Оооо, мама, ты стройная и красивая!».

Подытоживая, телеведущий поделился, что эмоции, когда смотришь, как старшие сыновья любят маленького, как тот на них реагирует – не передать словами. Призывает всех любить друг друга и рожать детей несмотря ни на что.

Григорий Решетник с женой и сыном / пресс-служба Нового канала
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А увидеть Григория Решетника можно в игровом шоу «Хто зверху?» уже сегодня, 17 декабря, в 19:00 на Новом канале. Не пропустите!

Напомним,  

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