Григорий Решетник рассказал о третьей беременности в семье

Почти три недели назад у украинского телеведущего Григория Решетника появилось звание многодетного отца.

28 ноября телеведущий Григорий Решетник в третий раз стал папой. Теперь его семья с женой Кристиной – многодетная. Старшего сына зовут Иван, ему семь лет. Среднему Дмитрию – три года, а новорожденного назвали Александром.

Эксклюзивно для Нового канала Решетник впервые рассказал, как проходила беременность, и как реагировали старшие сыновья на жену «с животиком», а впоследствии и на новорожденного братика.

Третья беременность отличается, конечно, от первой и второй, – делится Григорий. – Она пролетела значительно быстрее, ведь надо было продолжать воспитывать старших сыновей и уделять им много внимания. Должны были с женой распределять свое время так, чтобы они не ревновали. Конечно, мы проходили эту схему с самым старшим, Ванюшей, когда ждали появления второго сыночка Димули. Но сейчас добавилось еще больше задач, ведь надо было уделять внимание двум старшим сыновьям, а не одному.

Григорий Решетник с женой и детьми / пресс-служба Нового канала

Григорий подчеркивает, что также надо давать жене хорошо отдыхать, ведь она продолжала заниматься домашними делами. Семья решила пока справляться без няни. Ведущий вспоминает, что больше всех по поводу того, что у жены рос животик, переживал старший сынишка Ванюша.

Он по этому поводу говорил: «Мамочка, у тебя же потом уменьшится живот, и ты будешь такая же худенькая и красивая, как до беременности?» Мы успокаивали его, что мама будет еще лучше, – говорит Решетник. – Но дети все равно трепетно и нежно относились: целовали животик, обнимали, передавали брату приветик и заказывали ему разные подарки. У нас есть традиция: каждый новорожденный дарит старшим детям подарки. И когда они впервые приехали в роддом, то мама вышла с подарками и передала их старшим от младшего брата. А Ванюша сразу сказал: «Оооо, мама, ты стройная и красивая!».

Подытоживая, телеведущий поделился, что эмоции, когда смотришь, как старшие сыновья любят маленького, как тот на них реагирует – не передать словами. Призывает всех любить друг друга и рожать детей несмотря ни на что.

Григорий Решетник с женой и сыном / пресс-служба Нового канала

А увидеть Григория Решетника можно в игровом шоу «Хто зверху?» уже сегодня, 17 декабря, в 19:00 на Новом канале. Не пропустите!

Напомним,