Григорий Решетник рассказал о третьей беременности в семье
Почти три недели назад у украинского телеведущего Григория Решетника появилось звание многодетного отца.
Эксклюзивно для Нового канала Решетник впервые рассказал, как проходила беременность, и как реагировали старшие сыновья на жену «с животиком», а впоследствии и на новорожденного братика.
Третья беременность отличается, конечно, от первой и второй, – делится Григорий. – Она пролетела значительно быстрее, ведь надо было продолжать воспитывать старших сыновей и уделять им много внимания. Должны были с женой распределять свое время так, чтобы они не ревновали. Конечно, мы проходили эту схему с самым старшим, Ванюшей, когда ждали появления второго сыночка Димули. Но сейчас добавилось еще больше задач, ведь надо было уделять внимание двум старшим сыновьям, а не одному.
Он по этому поводу говорил: «Мамочка, у тебя же потом уменьшится живот, и ты будешь такая же худенькая и красивая, как до беременности?» Мы успокаивали его, что мама будет еще лучше, – говорит Решетник. – Но дети все равно трепетно и нежно относились: целовали животик, обнимали, передавали брату приветик и заказывали ему разные подарки. У нас есть традиция: каждый новорожденный дарит старшим детям подарки. И когда они впервые приехали в роддом, то мама вышла с подарками и передала их старшим от младшего брата. А Ванюша сразу сказал: «Оооо, мама, ты стройная и красивая!».
Подытоживая, телеведущий поделился, что эмоции, когда смотришь, как старшие сыновья любят маленького, как тот на них реагирует – не передать словами. Призывает всех любить друг друга и рожать детей несмотря ни на что.
Напомним,