Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене

16 декабря 2020 15:35 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене
Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене
пресс-служба Нового канала

Телохранитель и визажист – такие разные по профессиям участники «Кохання на виживання» (Новый канал) пришли на проект, потому что их взгляды на любовь кардинально отличались.

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Герой реалити «Кохання на виживання» Максим хотел поскорее создать семью с Натальей, а она не была готова пускать его в свою жизнь. Чтобы сблизить пару, им придумали пять испытаний. 

На одном из них Наташа и Макс в буквальном смысле смешивали пот, слезы и кровь друг друга в маленьких чашах. Им предстояло пройти местный ритуал благословения любви.  

Это какой-то бред. Не понимаю, зачем мне это делать? – говорила девушка. – Мне не хотелось потеть. Не понимаю, к чему нужно было плакать из-за лука? Когда сказали смешать кровь друг друга – мне стало как-то страшно. Но Максим быстро резанул ножом палец, и она потекла.

Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене / пресс-служба Нового канала
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Самым сложным испытанием для пары оказалась проверка на верность. Детектор лжи показал, что за время отношений с Натальей у Максима был секс с другой.

Хотя поездка была нелегкой, после нее Максим сделал мне предложение, которое я приняла, – вспоминает девушка. – Но отношения складывались не очень хорошо, поэтому о свадьбе мы не говорили. Были вместе еще год после реалити. А потом расстались. Выигрыш в 35 тысяч гривен потратили каждый на свои потребности, так как в тот момент, когда их получили, находились в ссоре.

Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене / пресс-служба Нового канала
Как сложатся отношения у других участников – смотрите в реалити «Кохання на виживання» во вторник в 19:00 на Новом канале. 

Напомним,  

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