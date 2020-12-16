Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене
Телохранитель и визажист – такие разные по профессиям участники «Кохання на виживання» (Новый канал) пришли на проект, потому что их взгляды на любовь кардинально отличались.
На одном из них Наташа и Макс в буквальном смысле смешивали пот, слезы и кровь друг друга в маленьких чашах. Им предстояло пройти местный ритуал благословения любви.
Это какой-то бред. Не понимаю, зачем мне это делать? – говорила девушка. – Мне не хотелось потеть. Не понимаю, к чему нужно было плакать из-за лука? Когда сказали смешать кровь друг друга – мне стало как-то страшно. Но Максим быстро резанул ножом палец, и она потекла.
Хотя поездка была нелегкой, после нее Максим сделал мне предложение, которое я приняла, – вспоминает девушка. – Но отношения складывались не очень хорошо, поэтому о свадьбе мы не говорили. Были вместе еще год после реалити. А потом расстались. Выигрыш в 35 тысяч гривен потратили каждый на свои потребности, так как в тот момент, когда их получили, находились в ссоре.
Напомним,