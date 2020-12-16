Телохранитель и визажист – такие разные по профессиям участники «Кохання на виживання» (Новый канал) пришли на проект, потому что их взгляды на любовь кардинально отличались.

Герой реалити «Кохання на виживання» Максим хотел поскорее создать семью с Натальей, а она не была готова пускать его в свою жизнь. Чтобы сблизить пару, им придумали пять испытаний.

На одном из них Наташа и Макс в буквальном смысле смешивали пот, слезы и кровь друг друга в маленьких чашах. Им предстояло пройти местный ритуал благословения любви.

Это какой-то бред. Не понимаю, зачем мне это делать? – говорила девушка. – Мне не хотелось потеть. Не понимаю, к чему нужно было плакать из-за лука? Когда сказали смешать кровь друг друга – мне стало как-то страшно. Но Максим быстро резанул ножом палец, и она потекла.

Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене / пресс-служба Нового канала

Самым сложным испытанием для пары оказалась проверка на верность. Детектор лжи показал, что за время отношений с Натальей у Максима был секс с другой.

Хотя поездка была нелегкой, после нее Максим сделал мне предложение, которое я приняла, – вспоминает девушка. – Но отношения складывались не очень хорошо, поэтому о свадьбе мы не говорили. Были вместе еще год после реалити. А потом расстались. Выигрыш в 35 тысяч гривен потратили каждый на свои потребности, так как в тот момент, когда их получили, находились в ссоре.

Кохання на виживання-4: детектор лжи уличил участника реалити в измене / пресс-служба Нового канала

Как сложатся отношения у других участников – смотрите в реалити «Кохання на виживання» во вторник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,