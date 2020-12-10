Кохання на виживання-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 15.12.2020)

15 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 14 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : Пары-участники реалити продолжают испытывать свою любовь в Перу. На этот раз туда отправились телохранитель Максим и визажист Наталья. Среди гор Куско они прошли пять жестких испытаний: смешивали пот, слезы и кровь друг друга, занимались домашним хозяйством, лечились органами животных, танцевали на площади Куско. Но самой сложной оказалась провокация на измену. Чем закончится для них путешествие?

14 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 15.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.