Мама Илоны Гвоздевой увеличила губы и осталась в восторге
Все чаще звезды начали показывать своих родителей в Инстаграм. Не стала исключением и Илона Гвоздева.
Гвоздева старания своей мамы ценит. Несколько дней назад она даже решила сделать неожиданный сюрприз, устроив своей родительнице день красоты.
Вместе с мамой Илона посетила косметологический кабинет. Там 62-летней Нине сделали инъекцию красоты, а именно - увеличили губы. Весь процесс работы косметолога хореограф демонстрировала в Инстаграм-сториз.
Я впервые стала свидетелем процедуры увеличения губ. Правда, делали не мне, а маме. Ну, что хочу сказать. Результат оправдал все ожидания мамы, - рассказывала в сториз Гвоздева. - Губки стали наполненными и, как она сказала, вернули свой прежний вид 10-летней давности. Моей маме 62 года, и она наконец-то решилась.
Напомним,
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