Мама Илоны Гвоздевой увеличила губы и осталась в восторге

Все чаще звезды начали показывать своих родителей в Инстаграм. Не стала исключением и Илона Гвоздева.

В последнее время мама Илоны Гвоздевой Нина появляется в сториз своей звездной дочери. Она приезжает к танцовщице, чтобы помочь ей по уходу за младшим ребенком.

Гвоздева старания своей мамы ценит. Несколько дней назад она даже решила сделать неожиданный сюрприз, устроив своей родительнице день красоты.

Вместе с мамой Илона посетила косметологический кабинет. Там 62-летней Нине сделали инъекцию красоты, а именно - увеличили губы. Весь процесс работы косметолога хореограф демонстрировала в Инстаграм-сториз.

Я впервые стала свидетелем процедуры увеличения губ. Правда, делали не мне, а маме. Ну, что хочу сказать. Результат оправдал все ожидания мамы, - рассказывала в сториз Гвоздева. - Губки стали наполненными и, как она сказала, вернули свой прежний вид 10-летней давности. Моей маме 62 года, и она наконец-то решилась.

Мама Илоны Гвоздевой Нина / instagram.com/ilonagvozdeva

Косметолог также посоветовал самой Илоне сделать инъекции. Но хореограф пока решила повременить с реализацией такого заманчивого предложения.

Напомним,