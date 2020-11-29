Кормящая мама Илона Гвоздев заболела коронавирусом

В танцовщицы Илоны Гвоздевой подтвердился положительный тест на COVID-19.

О первых симптомах хореограф сообщила еще несколько дней назад, однако тогда она подумала, что это обычная простуда. Сегодня же звезда подтвердила, что вместе с мужем и детьми получила положительныйПЦР-тест. Артистка с семьей находится дома на самоизоляции и делится с подписчиками, как протекает болезнь.

К счастью, у полуторамесячного сына Доминика и пятилетней дочери Валерии никаких симптомов коронавируса пока не наблюдается. А вот Илона и ее муж Иван чувствуют себя не лучшим образом.

Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID-19. Как говорится, все там будем. Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим,

– заявила Гвоздева.

Илона Гвоздева с сыном / социальная сеть Instagram

Среди первых симптомов танцовщица назвала слабость, першение в горле и заложенность носа. А уже на следующий день знаменитость ощутила сильную головную боль, головокружение, боль в суставах, боль в глазах и нестабильную температуру.

Не забыла артистка рассказать и о том, как лечится от злополучной болезни. Они с мужем выпивают за день 5-6 литров жидкости, проветривают помещение, пользуются увлажнителем воздуха и не забывают о витаминах. Кроме того, семейство регулярно прогуливается на улице и не теряет позитивный настрой.

Напомним,