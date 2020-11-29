Кормящая мама Илона Гвоздев заболела коронавирусом
В танцовщицы Илоны Гвоздевой подтвердился положительный тест на COVID-19.
К счастью, у полуторамесячного сына Доминика и пятилетней дочери Валерии никаких симптомов коронавируса пока не наблюдается. А вот Илона и ее муж Иван чувствуют себя не лучшим образом.
Мое воскресное утро началось с положительного результата на COVID-19. Как говорится, все там будем. Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим,– заявила Гвоздева.
Среди первых симптомов танцовщица назвала слабость, першение в горле и заложенность носа. А уже на следующий день знаменитость ощутила сильную головную боль, головокружение, боль в суставах, боль в глазах и нестабильную температуру.
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