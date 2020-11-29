Санта Димопулос рассказала об участии в "Танцях з зірками": Очаровывалась и разочаровывалась

29 ноября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Санта Димопулос рассказала об участии в
Санта Димопулос и Макс Леонов
социальная сеть Instagram

Певица Санта Димопулос излила душу перед подписчиками в Instagram.

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В канун финала шоу "Танці з зірками" исполнительница написала душевный пост, в котором поделилась своими эмоциями от участия в шоу. Свой путь она называет интересным и сложным.

Знаменитость ни единого раза не попадала в зону опасности на шоу, чтобы быть исключенной из проекта. Но Санте давалось это непросто. Ежедневные многочасовые тренировки лишали ее возможности быть рядом с крошечной дочкой. Молодой маме пришлось полностью посвятить себя проекту и жертвовать семьей.

Дочь Санты Димопулос София / социальная сеть Instagram

Звезда признается, что участие в этом шоу повлияло на ее ценности. Она стала более уверенной в себе, целеустремленной и убедилась, что умеет дружить с женщинами и не обесценивать чужой труд.

Шоу подходит к концу... И вот что я хочу вам сказать: здесь нет победителей и нет проигравших. Остались сильные, красивые, трудолюбивые, уникальные и каждый из нас достоин одержать кубок. Это – женский финал. Я умею дружить с женщинами и восхищаться ими, видеть все их достоинства... Я НИКОГДА не обесцениваю чужой путь. Наоборот, на меня всегда можно опереться и я всегда подам руку. В этом моя сила. Она – в умении помогать, любить и отдавать. В умении видеть сильные стороны других и не завидовать, а восхищаться,
 ‒ написала Димопулос.

Певица Санта Димопулос / социальная сеть Instagram

Артистка утверждает, что для нее это не просто участие в шоу, а целая жизнь. Она многое переосмыслила и почерпнула с такого опыта.

Я кайфовала от каждого танца и образа, познакомилась с разными людьми – «широкими» как океан и «мелкими» как лужа, очаровывалась и разочаровывалась, отчаянно рыдала и громко смеялась... это и есть ЖИЗНЬ! Со всей своей палитрой, во всем многообразии,
‒ откровенничает девушка.

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В минувшее воскресенье певица не смогла сдержать эмоций перед прямым эфиром и начала плакать. Только родные и близкие люди помогли ей собраться с мыслями и выступить.

Я рыдала за 10 минут до эфира и не понимала, как выйду на паркет. И Слава Богу, что у меня есть поддержка и родные мне люди. Те, кто меня понимает, любит и принимает. У меня есть вы: настоящие, искренние, осознанные. Спасибо,
‒ добавила знаменитость.

Напомним,

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