Санта Димопулос: Мой главный конкурент — я сама
8 октября 2020 13:32
Санта Димопулос: Мой главный конкурент — я сама
пресс-служба
7 октября вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке —экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос.
- Четвертый сезон всенародно любимого шоу «Танці з зірками» на телеканале «1+1» подбирается к экватору, и уже наметилось несколько явных лидеров. Одной из самых ярких звезд на паркете стала Санта Димопулос — экс-участница легендарной «ВИА Гры». «ТОП» пообщался со звездой о закулисье шоу, отношениях с тренером и ее целях на проекте.
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