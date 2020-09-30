Дарья Легейда: Я трепетно отношусь к каждой своей роли

30 сентября 2020 09:15 Александр Кива
Дарья Легейда: Я трепетно отношусь к каждой своей роли
Актриса Дарья Легейда
instagram.com/d_legeida

30 сентября вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — актриса Дарья Легейда.

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов: как за многие годы работы на канале 1+1 изменились звездные супруги
Читайте в свежем номере еженедельника «Телескоп»:

  • 9 октября в 19:00 на телеканале СТБ стартует сериал «Здравствуй, папа!», одну из главных ролей в котором исполнила актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Дарья Легейда. Предвкушая премьеру, «ТОП» собрал самые популярные запросы об артистке в Интернете и попросил ее прокомментировать. Итак, что пишут в поисковике вместе с именем «Дарья Легейда...»? 
  • Спортивные состязания — это не только «кровь, пот и слезы», но и зрелищные шоу, а все атлеты отчасти актеры. Ко Дню спортсменов-силовиков, который отмечается 4 октября, «ТОП» собрал истории самых ярких представителей профессии, взобравшихся на киноолимп.
  • В далеком 2006-м будущее Кэти Холмс виделось безоблачным. Любимый мужчина (не кто-либо, а сам Том Круз!) повел ее под венец, она с энтузиазмом приняла его религию и родила ему ребенка. Но... за 6 лет их брак превратился в театр абсурда. Вконец изведясь, Холмс подала на развод, добилась единоличной опеки над дочерью и вернулась в родную католическую церковь. Восстав из пепла сожженной любви, словно феникс, Кэти снимает и снимается, участвует в светских тусовках, воспитывает дочь и строит новые отношения. «ТОП» сформулировал правила ее жизни, которые помогли звезде восстановиться после тяжелого развода.
  • 19 октября телеканал СТБ приглашает зрителей на премьеру многосерийной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина». Десятью днями ранее на канале запускается мелодрама — «Здравствуй, папа!», а чуть позже — картина «Отпуск в сосновом лесу». Что объединяет эти проекты, помимо телеканала? Исполнитель центральной мужской роли — известный актер Прохор Дубравин. «ТОП» просто не мог упустить шанс пообщаться с именитым лицедеем и выпытал у него все то, о чем мечтали спросить вы.
  • Премьеру второго сезона сериала «СидорЕнко-СидОренко» от «1+1» – «СидорЕнко-СидОренко. Ремонт отношений», о жизни двух семей, сыновей которых перепутали в роддоме, – зрители увидят уже этой осенью. “ТОП” заглянул на съемочную площадку, чтобы узнать о трансформациях главных героев проекта и погладить пушистого актера – внушающего одновременно страх и умиление.
  • 20 лет назад на экраны вышла драма об искалеченных судьбах четырех людей. Несмотря на небольшие кассовые сборы, фильм оставил глубокий след в истории кинематографа. «ТОП» вспомнил, как тяжело создавалась картина «Реквием по мечте».
  • Настоящая дружба сквозь года существует. Причем не только между мужчинами, но и женщинами, и даже мужчиной и женщиной! Сомневаетесь? Тогда для вас в рубрике “ТОП-Life” звездные примеры теплых отношений, которые с возрастом лишь крепнут и не дают пропасть в самые тяжелые времена.
  • «Фиат Фольксвагенович» – так ласково конструкторы называли новую модель «Запорожца», сошедшего с конвейера 60 лет назад. «ТОП» заглянул за ширму истории и узнал, как создавался легендарный автомобиль.
  • Люди – дети природы, однако часто недооценивают мир запахов. Учеными давно установлено, что обонятельный импульс доходит до мозга гораздо быстрее, чем болевой. С чем связана любовь или неприятие определенных ароматов (причем у каждого человека – своих), рассказываем в новом номере журнала “Телескоп”.
  • Огромный веер листьев, подобный хвосту павлина, словно манит мадагаскарского путешественника сделать паузу и отдохнуть под равеналой. В очередной раз удивляемся богатству фантазии природы в рубрике “Уголок ботана”.
  • Хотите отдать ребенка в музыкальную школу, но не знаете, какой инструмент лучше выбрать для начала его творческого пути? Специально к Международному дню музыки (1 октября) “ТОП” разобрался в вопросе.
  • Плетение крючком или спицами - не только приятное хобби, но и хороший способ поправить здоровье. “ТОП-Доктор” знает, как с помощью рукоделия избежать потери памяти и развить мышление.
  • Каждый знает, что профилактика лучше лечения, но тем не менее многие склонны оттягивать визит в медучреждение. Зачастую причиной тому служит страх. Специально к Международному дню врача (5 октября) «Телескоп» выяснил, как преодолеть тревогу перед походом к доктору.
  • Середина осени – классное время для кулинарных экспериментов! Базары и магазины переполнены красивыми, яркими, радующими глаз овощами и фруктами. Ловим урожайный момент: питаемся вкусно, правильно – и без ущерба для фигуры.

Журнал «Телескоп» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.

Журнал «Телескоп» также можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Облако тегов

интервью эксклюзив Дарья Легейда Телескоп журнал

Материалы по теме

Время и Стекло: Последний танец
Теленеделя

Время и Стекло: Последний танецЭксклюзив
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 5 выпускаЭксклюзив
На выходные – в Полтаву: братья Ревы о главных преимуществах родного города
Интервью

На выходные – в Полтаву: братья Ревы о главных преимуществах родного городаЭксклюзив
Кохання на виживання-4: участник реалити ударил девушку в голову с ноги
Новости

Кохання на виживання-4: участник реалити ударил девушку в голову с ногиЭксклюзив

Популярное на сайте

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко

Невероятная правда о звездах: 5 откровенных признаний Дмитрия Коляденко
Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Популярное видео

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)

Тростинка на ветру: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.09.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)
Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)

Я соромлюсь свого тіла-7: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK