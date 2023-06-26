«МУЗВАР» презентував однойменний першодрук, присвячений сучасному українському шоубізнесу

У столичному ресторані Boho Yоsai пройшла закрита презентація першодруку музичного журналу «МУЗВАР».

У столичному ресторані Boho Yоsai пройшла закрита презентація першодруку музичного журналу «МУЗВАР». Редакція зібрала популярних артистів, їхній менеджмент та друзів, аби разом відзначити появу друкованого видання про сучасну музику.

Наразі «МУЗВАР» – єдиний в Україні друкований музичний журнал. Команда не побоялася видати його під час повномасштабного вторгнення, адже розуміє, що зараз культура – одна з ключових цілей, за які ми боремось.

На закритій презентації зібралися представники українського шоубізнесу, телебачення та блогінгу: Структура Щастя, Таня Лі, Андрій Чорновол, Нікіта Добринін, LAUD, Schmalgauzen, Влад Дарвін, переможець «Голосу країни» Роман Сасанчин, Ваня Рассел, Нателла Кірс, Макс Нагорняк (Bezodnya Music), Роман Бутурлакін, а також обличчя телеканалу «МУЗВАР»: Анна Астровська, Арт Демур, Маша Данілова та Катя Сташко.

На присутніх очікувало тепле спілкування, виступи молодих артистів та інтерактиви. Першодрук «МУЗВАРУ» присвячений темі «Перший раз», тому запрошені гості змогли поставити на мапі України спеціальну позначку на місці, де у їхньому житті щось сталось вперше.

Також гості могли дізнатись своє майбутнє завдяки передбаченню «головної НЕ гадалки країни» Тетяни Chi_tata, а також кожний охочий міг спробувати себе в ролі кондитера й доєднатися до створення тематичного торта від партнерів події TobiTreba Catering.

Welcome drink від торгового дому «ВИНА СВІТУ» надав ігристого настрою гостям презентації.

Музичну атмосферу для гостей створили популярний діджей Саня Димов та ведучий Андрій Ткачьов. «МУЗВАР» з виходом першодруку привітали музичними номерами: Love, Mary, Dima Prokopov, ANSTAY, Нікіта Кісельов, гурт MOLODI, Ostrovskyi.

Американський бренд космецевтики CIRCADIA, який отримав для промо альтернативну обкладинку першодруку, презентував артистам та активним учасникам інтерактивів події презент-бокси з мініверсіями своїх ТОП-продуктів.

Журнал «МУЗВАР» – справжня антологія української музики з обговоренням та аналізом сучасних виконавців, зануренням в історію та музичною аналітикою. У першому номері вийшли цікаві матеріали про KAZKA, ANGY KREYDA, SCHMALGAUZEN, NK, Adam, Хамерман знищує віруси, Lely45 та ін. На обкладинці номера – музична діджитал-сенсація Структура Щастя на фото авторства популярного зіркового фотографа Ростислава Ріпки.

Головним редактором першодруку «МУЗВАР» стала Ірина Татаренко, відома як шеф-редакторка журналу Marie Claire, разом із засновниками порталу «МУЗВАР» – Олексієм Донцовим та Юліаном Новаком.

В Україні багато музикантів, яких не тільки цікаво слухати, а й про них читати. З легкої руки та потужної енергії кріейтора порталу та телеканалу «МУЗВАР» Льоші Донцова ми змогли запустити перший друкований журнал про сучасну українську музику. Я вірю в «МУЗВАР». І вже сьогодні ми поговоримо з тими, кого всі слухатимуть завтра. Зараз – це зріз подій та героїв, тож згодом «МУЗВАР» перетвориться на нотатник того, чим ми жили в найскладніші для незалежної України часи, – прокоментувала шеф-редакторка журналу Ірина Татаренко.