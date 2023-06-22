«V.I.P Тернопіль» у Києві з великим сольним концертом на підтримку ЗСУ

30 червня легендарна команда «V.I.P Тернопіль», ті самі Танька й Володька та КУМ із «Одного разу під Полтавою», дасть благодійний концерт у КВЦ «Парковий» з патріотичною програмою «Glory to Ukraine» та хітами гурту.

На концерті відбудеться благодійний аукціон з ексклюзивними речами від наших захисників та акторів «V.I.P Тернопіль». Виручені кошти будуть спрямовані на купівлю авто для наших захисників.

Від початку війни команда «V.I.P Тернопіль» зайняла оборону на волонтерському фронті. Командою вже придбано 124 позашляховики, буси, пікапи, грузовик, 56 дронів, 300 бронежилетів, 24 тепловізорів, амуніція та багато іншого.

Наразі команда має запитів від наших військових на 30 автомобілів. Саме тому колектив чекає кожного на своєму концерті, щоб разом допомогти нашим захисникам. Приходь, підтримай ЗСУ і зарядись позитивом!

Цей благодійний концерт продовжує серію благодійних подій від «Квартал-Концерту» у КВЦ «Парковий». А частина прибутку, як і від кожного концерту, буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України». Технічні партнери – компанії «Феєрія» та «Медіатек». Квитки на сайті «Квартал-Концерту» та інших квиткових операторів.

Івент відбудеться у зручному сучасному концертно-конгресному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою.

КВЦ «Парковий» – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття - це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги. Спеціальна команда допоможе швидко провести евакуацію декількома шляхами.

ЩО: Великий сольний концерт «V.I.P Тернопіль»

ДЕ: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а, 1-й поверх

КОЛИ: 30 червня, збір гостей – о 18:00, початок – о 19:00

КВИТКИ: https://bit.ly/vip-ternopil-glory-to-ukraine

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть на її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.