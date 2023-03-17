Андрій Бєдняков за допомогою оригінального аукціону запрошує українців на свій день народження

Познайомитися особисто з відомим українським телеведучим Андрієм Бєдняковим можна, задонативши 1000 гривень на ЗСУ.

21 березня український шоумен та ведучий проєктів Нового каналу Андрій Бєдняков святкуватиме своє 36-річчя. На честь цього він оголосив про новий збір-аукціон.

Увага! Можна виграти можливість не просто зустрітися із зіркою, а ще й відзначити з ним день народження.

Я зустріну свій день народження з тобою! – пропонує Андрій Бєдняков. – Якщо ти з України та переможеш, то приїду у твоє місто, і ми проведемо мій день народження разом. Якщо за кордоном – поговоримо з тобою по відеозв’язку. Якщо ви – офіс або компанія, то я теж прибуду до вас із тістечками та чаєм. Посидимо всі разом!

Ведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Щоб узяти участь у розіграші, потрібно задонатити 1000 гривень або ж 30 доларів. Кількість разів участі необмежена. Більше пожертв – більше шансів на перемогу.

Усі кошти будуть відправлені на потреби наших захисників! – зазначає телеведучий.

Переможця розіграшу оберуть рандомно у прямому ефірі на сторінці Андрія Бєднякова в Instagram. Оголошення результатів відбудеться 19 березня 2023 року.

Номера карток для участі в розіграші футболки Пеле з автографом:

Mono: 4441114418114615

Privat: 5523 2458 0029 6301

PayPal beigul@ukr.net

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