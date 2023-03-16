Володимир Остапчук та Антоніна Хижняк подарували свої голоси героям фільму «Брати Супер Маріо в кіно»

16 марта 2023 11:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Володимир Остапчук та Антоніна Хижняк подарували свої голоси героям фільму «Брати Супер Маріо в кіно»
Акторка Антоніна Хижняк
Пресслужба

Легендарні персонажі Nintendo Super Mario Bros десятиліттями були невід’ємною частиною поп-культури та однією з найулюбленіших та найвпізнаваніших ігор серед геймерів усього світу.

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Тож культові світові бренди Illumination та Nintendo об’єднали зусилля задля створення анімаційної стрічки про одного з найвідоміших ігрових персонажів – водопровідника Маріо. До команди українського дубляжу цієї захопливої пригоди приєдналися й українські зірки, серед яких телеведучий та комік Володимир Остапчук, акторка театру і кіно Антоніна Хижняк та актор Михайло Кукуюк.

Маріо

  • Володимир Остапчук

Маріо – маленький хлопець з Брукліна з великими мріями, чарівний та вольовий, він понад усе цінує братерські стосунки з Луїджі. Проте хвиля невдач наздоганяє водопровідника, і ми знайомимося з ним саме тоді, коли його щойно заснований бізнес летить шкереберть. На додаток до всього справи погіршуються, коли прямісінько з Брукліна Маріо опиняється в чарівному Грибному Королівстві, де губить брата. Тож з допомогою принцеси Піч він мусить не лише врятувати Луїджі, але й довести собі та іншим власну мужність, рішучість і наполегливість. 

Маріо імпонує мені силою волі, твердістю характеру та жагою йти до кінця. Навіть якщо йому щось не все вдається з першого разу, він не втомлюється пробувати знову і знову. Саме тому Маріо має перемогти, тому що він ніколи не опускає рук. А ще нас об’єднує нелюбов до грибів, що згодом грає з нами злий жарт. А от відрізняємося ми, мабуть, вусами, бо я все життя не наважувався їх відростити, – сміється Володимир. – Попри те, що це не перший мій досвід у дубляжі, роботу над цим проєктом я запам’ятаю надовго. Маріо – італієць, відповідно нам з командою було важливо відтворити характерний акцент героя. Звісно, що перші спроби зазнавали невдач, а Маріо чомусь нагадував скоріше німця чи грузина, та з часом, після десятків дублів, нам таки вдалося знайти вірне звучання. Тому приходьте в кіно, щоб зацінити мій італійський акцент і наcолодитися незабутнім гумором, яскравим екшеном і фантастичною історією, закладеною в сюжет.

Принцеса Піч

  • Антоніна Хижняк 

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Принцеса Піч, яку здублювала Антоніна Хижняк, є відважною та здібною лідеркою Грибного Королівства та затятою захисницею його жителів. Піч виконує роль наставниці Маріо у його спробах зупинити лиходія Боузера та повернути Луїджі. Тож коли Королівству загрожуватиме небезпека, Піч не зупиниться ні перед чим, аби врятувати мешканців.

Мила зовнішність разом з внутрішньою силою, харизматичністю та самобутнім почуттям гумору – це те поєднання рис характеру, яке надзвичайно імпонує мені в моїй героїні. Піч войовнича, смілива, а ще готова на все, аби захистити свою землю. Я вважаю, що для нас ця тема актуальна та щемлива як ніколи. Новий проєкт Illumination та Nintendo безумовно стане однією з улюблених історій, бо попри візуальну красу та глибоке наповнення, він відгукується в мені справжньою ностальгією та яскравими спогадами з дитинства. А в українському дубляжі анімація заслуговує окремої уваги, адже разом з командою студії LeDoyen ми виклалися на повну, щоб українці отримали максимум задоволення від перегляду. Не буде часу більш підходящого ніж зараз, аби боротися за любов та визнання кожного українського глядача; зробити все, щоб українці дивилися українською.

Боузер

  • Михайло Кукуюк

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Боузер – найлихіший лиходій анімації, який править Темними Землями та будь-що прагне захопити владу у Грибному Королівстві. Коли ми зустрічаємо Боузера, він уособлює в собі найтемніші сторони зла. Проте занурившись глибше, дізнаємося, що його бажання влади керується набагато простішим мотивом – коханням.

Якщо відкинути у бік усю зловісність нашого антагоніста, ми побачимо, що в першу чергу ним керує любов. Усе, що Боузер робить, – це заради коханої Піч та її визнання, що додає його лиходійству певного щему. Для мене, як і для великої кількості людей мого покоління, «Супер Маріо» – більше ніж просто гра, це повернення до юності та спогади минулого. А дублювати Боузера, якого в оригіналі озвучив неперевершений співак, актор та музикант Джек Блек, було окремою насолодою. Адже для мене це не просто постать з Голлівуду, а один з тих, ким надзвичайно захоплююся. Тож обов’язково йдіть в кіно та дозвольте собі і дітям хоча б на пару годин відволіктися від навколишньої реальності.

Дивіться «Брати Супер Маріо в кіно» з 5 квітня у кінотеатрах!

Нагадаємо, 

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