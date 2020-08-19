Катя Осадчая и Юрий Горбунов: как за многие годы работы на канале 1+1 изменились звездные супруги

В этом году 1+1 исполняется 25 лет. В честь знаменательной даты селебрити делятся воспоминаниями о работе в проектах канала.

В течение четверти века зрители канала наблюдают за творческим развитием самых известных и любимых ведущих. Среди них - смелая и эпатажная ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая и шоумен, продюсер, ведущий «Танців з зірками» и «Голосу країни» Юрий Горбунов. А как менялись образы звезд за годы работы на «1+1», предлагаем посмотреть на архивных фото.

История Екатерины Осадчей на «1+1» началась в 2008 году, когда в эфире канала начали транслировать «Світське життя». Своими острыми вопросами ведущая заставала врасплох украинских, зарубежных звезд и политиков, а жизнь известных и знаменитых для зрителей «1+1» перестала быть тайной.

Катя Осадчая - 2013 год / пресс-служба канала 1+1

В 2011 году Екатерина Осадчая стала ведущей шоу «Голос країни». В 2012 телеканал запустил «Голос. Діти», в котором телеведущая помогала справиться маленьким участникам проекта с волнением перед выходом на сцену.

Интересно, что несколькими годами позже совместной работы на «Голос. Діти» началась романтическая история Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова. Свою работу с юными вокалистами Екатерина продолжила в роли ведущей шоу «Маленькие гиганты», премьера которого состоялась на телеканале в 2015 году.

Катя Осадчая - 2016 год / пресс-служба канала 1+1

За 12 лет работы на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая сменила множество нарядов и шляпок, удивляла смелыми прическами и стильным макияжем.

Катя Осадчая - 2020 год / пресс-служба канала 1+1

Юрий Горбунов, который скоро празднует юбилей, свой путь на «1+1» начал в 2006 году с амплуа ведущего утреннего шоу «Сніданок з «1+1». Его коллегой тогда стала ведущая ТСН Маричка Падалко.

В этом же году на «1+1» состоялась премьера первого сезона шоу «Танці з зірками», и Юрий Горбунов стал и остается его бессменным ведущим. Именно за работу в этом проекте в 2007 и 2008 годах звездный ведущий был награжден премией «Телетриумф». Также Юрий Горбунов был ведущим шоу «Смакуємо», «Зірка + Зірка» та «Суперзірка» на канале «1+1».

Юрий Горбунов - Сніданок на 1+1 / пресс-служба канала 1+1

В 2013 году шоумен стал ведущим проекта «Великий пекарський турнір», в 2015 вошел в состав жюри шоу «Маленькі гіганти», а в 2018 в эфире «1+1» появилась его авторская юмористическая программа #ШоуЮры.

Юрий Горбунов - ведущий проекта «Великий пекарський турнір» / пресс-служба канала 1+1

Также в 2015 году шоумен стал народным артистом Украины.

Кроме того, зрителям «1+1» Юрий Горбунов хорошо знаком в амплуа актера. В частности, в 2015 году состоялась премьера украиноязычного сериала «Останній москаль», где шоумен исполнил роль Ивана из села Великі Вуйки.

Юрий Горбунов стал народным артистом Украины / пресс-служба канала 1+1

В 2019 году зрителям представили спин-офф «Останнього москаля» - комедию «Великі Вуйки», в которой Юрий Горбунов объединил два апмлуа - стал креативным продюсером и продолжил исполнять роль Ивана. В 2016 году шоумен получил роль в еще одном украиноязычном сериале «Село на мільйон», а в 2018 сыграл Яшу Цукера в сериале «Сувенир из Одессы».

Юрий Горбунов - Великі Вуйки - 2019 / пресс-служба канала 1+1

Отметим, недавно завершились съемки второго сезона комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», который зрители «1+1» увидят уже этой осенью. Юрий Горбунов уже традиционно стал и актером, и креативным продюсером проекта.

Работа на телеканале «1+1» для Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова стала не только желанной, но и судьбоносной. В 2017 году звезды поделились новостью о том, что они женаты, а затем у них родился сын Иван.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / пресс-служба канала 1+1

Напомним,