Катя Осадчая и Юрий Горбунов: как за многие годы работы на канале 1+1 изменились звездные супруги
В этом году 1+1 исполняется 25 лет. В честь знаменательной даты селебрити делятся воспоминаниями о работе в проектах канала.
История Екатерины Осадчей на «1+1» началась в 2008 году, когда в эфире канала начали транслировать «Світське життя». Своими острыми вопросами ведущая заставала врасплох украинских, зарубежных звезд и политиков, а жизнь известных и знаменитых для зрителей «1+1» перестала быть тайной.
Интересно, что несколькими годами позже совместной работы на «Голос. Діти» началась романтическая история Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова. Свою работу с юными вокалистами Екатерина продолжила в роли ведущей шоу «Маленькие гиганты», премьера которого состоялась на телеканале в 2015 году.
За 12 лет работы на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая сменила множество нарядов и шляпок, удивляла смелыми прическами и стильным макияжем.
В этом же году на «1+1» состоялась премьера первого сезона шоу «Танці з зірками», и Юрий Горбунов стал и остается его бессменным ведущим. Именно за работу в этом проекте в 2007 и 2008 годах звездный ведущий был награжден премией «Телетриумф». Также Юрий Горбунов был ведущим шоу «Смакуємо», «Зірка + Зірка» та «Суперзірка» на канале «1+1».
В 2013 году шоумен стал ведущим проекта «Великий пекарський турнір», в 2015 вошел в состав жюри шоу «Маленькі гіганти», а в 2018 в эфире «1+1» появилась его авторская юмористическая программа #ШоуЮры.
Также в 2015 году шоумен стал народным артистом Украины.
Кроме того, зрителям «1+1» Юрий Горбунов хорошо знаком в амплуа актера. В частности, в 2015 году состоялась премьера украиноязычного сериала «Останній москаль», где шоумен исполнил роль Ивана из села Великі Вуйки.
Отметим, недавно завершились съемки второго сезона комедийного сериала «Великі Вуйки. Вдома краще», который зрители «1+1» увидят уже этой осенью. Юрий Горбунов уже традиционно стал и актером, и креативным продюсером проекта.
Работа на телеканале «1+1» для Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова стала не только желанной, но и судьбоносной. В 2017 году звезды поделились новостью о том, что они женаты, а затем у них родился сын Иван.
Напомним,