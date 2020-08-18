Алла Костромичева рассказала о разносторонних интересах 4-летнего сына Сальватора

18 августа 2020 14:05 Юлия Крутиева
Алла Костромичева рассказала о разносторонних интересах 4-летнего сына Сальватора
Модель Алла Костромичева
instagram.com/alla

Сын ведущей «Супер Топ-модели по-украински» Сальваторе - малыш с разносторонними интересами. Мы узнали подробнее о некоторых из них.

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Пока Новый канал снимает Аллу Костромичеву в «Супер Топ-модели по-украински», ее четырехлетний сын Сальваторе тоже не сидит без дела. 

Модель делает все, чтобы малыш постоянно развивался как физически, так и интеллектуально. Так что мальчик занимается тайским боксом, потихонечку учит математику, а уже с сентября пойдет в англоязычный детский сад.

Для общего развития я отдала Сальваторе на тайский бокс. Таких маленьких детей в спаринги не ставят - их учат, какие бывают удары, как правильно держать все группы мышц. У нас очень классные тренеры, маленькие группы, индивидуальный подход. Этот вид спорта мне очень нравится, я и сама пробовала ним заниматься. Но ногти и тайский бокс несовместимы, и как истинная девушка я выбрала маникюр, - смеется ведущая. - У Сальве достаточно математический склад ума, он очень любит сортировки, головоломки. Обожает магнитные конструкторы! А еще мы смотрим мультсериал Numberblocks - благодаря ему мой сын выучил счет, сложение, деление. Конечно, он пока еще не знает табличку умножения, как школьник. Но уже понимает, как происходит сам процесс: например, что шесть - это три раза по два.

Алла Костромичева с сыном / пресс-служба Нового канала
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Чтобы не перегружать четырехлетнего ребенка, Алла находит время и для отдыха. Например, исполнила мечту Сальваторе покататься на водном мотоцикле.

Мы стараемся ездить за город, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом. Недавно в Киев из Нью-Йорка прилетел мой муж Джейсон, и мы поехали кататься с Сальве на водных мотоциклах, - продолжила Алла. —- Дело в том, что в США по закону детям нельзя кататься на них, а у нас разрешают с детским жилетом. Так что Сал очень ждал, пока сможет покататься на водном мотоцикле в Киеве и остался безумно счастлив.

Алла Костромичева с сыном / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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