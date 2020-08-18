Леся Никитюк призналась, какие оригинальные подарки она получает от фанатов

18 августа 2020 17:55 Юлия Крутиева
Леся Никитюк призналась, какие оригинальные подарки она получает от фанатов
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Что дарят Лесе Никитюк?

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Считается, что поклонники всячески балуют любимых ведущих. Буквально купают их в золоте и бриллиантах. Фаны действительно делают звездам подарки, но куда скромнее.

Цветы с клумбы, доски с рунами и не только такие сюрпризы получает ведущая «Le Маршрутки» (Новый канал) Леся Никитюк от своих фанатов.

Мне редко что-то дарят, это у меня еще просят подарки, – смеется Леся Никитюк. – Но бывало, что презентовали экстравагантные вещи. Один парень изобразил меня карпатской воительницей. И запечатлел мой образ старославянскими рунами на доске. Сказал, что она принесет удачу. Потому что моя душа, как у настоящего украинского воина. Теперь этот подарок ездит с нами в маршрутке и действительно помогает бороться с плохой погодой и дурным настроением. Возможно, скоро мне и в лотерее повезет.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Как и любой звезде, Лесе дарят цветы. Правда, не простые букеты.

В Солотвино я увидела шикарные гортензии, – вспоминает Леди Ле. – Подошла к хозяину и сказала, что у него очень красивые цветы. А его сын предложил: «Давайте я вам откопаю ростки». И выкопал для меня цветы, сразу посадил в маленькие горшочки, полил. Теперь и у меня будут расти такие прекрасные гортензии. Приехала домой с ростками, рунами и красивая после соляных озер.

Пока Леся взяла паузу в съемках и отдыхает с семьей. Чтобы совсем скоро вновь отправиться в путешествие. А осенью Новый канал в «Le Маршрутке» покажет результаты ее поездок. 

Напомним, 

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