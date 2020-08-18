Леся Никитюк призналась, какие оригинальные подарки она получает от фанатов
Что дарят Лесе Никитюк?
Цветы с клумбы, доски с рунами и не только такие сюрпризы получает ведущая «Le Маршрутки» (Новый канал) Леся Никитюк от своих фанатов.
Мне редко что-то дарят, это у меня еще просят подарки, – смеется Леся Никитюк. – Но бывало, что презентовали экстравагантные вещи. Один парень изобразил меня карпатской воительницей. И запечатлел мой образ старославянскими рунами на доске. Сказал, что она принесет удачу. Потому что моя душа, как у настоящего украинского воина. Теперь этот подарок ездит с нами в маршрутке и действительно помогает бороться с плохой погодой и дурным настроением. Возможно, скоро мне и в лотерее повезет.
В Солотвино я увидела шикарные гортензии, – вспоминает Леди Ле. – Подошла к хозяину и сказала, что у него очень красивые цветы. А его сын предложил: «Давайте я вам откопаю ростки». И выкопал для меня цветы, сразу посадил в маленькие горшочки, полил. Теперь и у меня будут расти такие прекрасные гортензии. Приехала домой с ростками, рунами и красивая после соляных озер.
Пока Леся взяла паузу в съемках и отдыхает с семьей. Чтобы совсем скоро вновь отправиться в путешествие. А осенью Новый канал в «Le Маршрутке» покажет результаты ее поездок.
Напомним,